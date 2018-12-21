Укрзализныця открыла продажу билетов на 29 дополнительных поездов (27)

Hronika.info 2018.12.21 12:40

Укрзализныця назначила на праздники 29 дополнительных поездов. Укрзализныця открыла продажу билетов на 29 дополнительных поездов и увеличила количество рейсов уже назначенных поездов на период новогодних праздников. Назначены поезда в западном направлении из Киева и Одессы, а также из Львова в Ужгород и Ивано-Франковска, сообщает пресс-служба компании, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua. В частности, назначены поезда: