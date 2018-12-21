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Фокус: Украина

Укрзализныця открыла продажу билетов на 29 дополнительных поездов (27)

Hronika.info 2018.12.21 12:40
Укрзализныця назначила на праздники 29 дополнительных поездов. Укрзализныця открыла продажу билетов на 29 дополнительных поездов и увеличила количество рейсов уже назначенных поездов на период новогодних праздников. Назначены поезда в западном направлении из Киева и Одессы, а также из Львова в Ужгород и Ивано-Франковска, сообщает пресс-служба компании, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua. В частности, назначены поезда:
ПОЕЗД, УЖГОРОД, ПРАЗДНИК, ОДЕССА, ОТПРАВЛЕНИЕ, ЛЕВ, Киев, Львов, Ужгород, Одесса, Ивано-Франковск, Харьков, Запорожье, Черкассы, Винница, Сумы
2018.12.21 (27)

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