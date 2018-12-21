Укрзализныця открыла продажу билетов на 29 дополнительных поездов (27)

2018.12.21 (27)2018.12.20 (9) →
- На период новогодних праздников назначили дополнительный "Интерсити+" Киев-Львов : Українські Новини 12:45
- "Укрзалізниця" назначила на новогодние праздники 29 дополнительных поездов: список рейсов : Информатор 12:44
- Укрзализныця открыла продажу билетов на 29 дополнительных поездов : Hronika.info 12:40
- "Укрзализныця" назначила 29 дополнительных поездов на праздники : Газета День 12:27
- На новогодние праздники в Украине запустили дополнительные поезда: опубликован список : Апостроф. Экономика 12:29
- "Укрзализныця" назначила шесть дополнительных поездов в западном направлении : #Буквы 12:18
- В Украине на праздники пустят 29 дополнительных поездов : UATV 12:15
- "Укрзализныця" назначила на праздники 29 дополнительных поездов : ТСН.ua 12:14
- Из Киева во Львов на праздники назначили дополнительный поезд : Коментарі:Київ 12:07
- Укрзализныця открыла продажи уже на 29 дополнительных поездов к праздникам : Громадське телебачення 12:06
- На праздники назначили дополнительные 29 поездов : Українські національні новини 12:03
- На праздники назначили дополнительные 29 поездов : ПрессОрг24 12:02
- Укрзализныця назначила на праздники дополнительно 29 поездов : Комментарии.UA 12:02
- "Укрзализныця" назначила к праздникам 29 дополнительных поездов : Зеркало недели. Украина 11:46
- "Укрзализныця" назначила к праздникам 29 дополнительных поездов : УкропNews.com 11:46
- Укрзализныця назначила на праздники еще 29 поездов : Українська правда 11:41
- "Укрзалізниця" назначила к праздникам уже 29 дополнительных поездов : Гордон 11:35
- Но новогодние праздники добавили еще 29 поездов : Главред 11:35
- "Укрзализныця" назначила на новогодние праздники уже 29 дополнительных поездов : Большой Киев 11:31
- Укрзализныця назначила на праздники еще 29 поездов: список -> : Вести.ua 11:16
- На праздники будет курсировать уже 29 дополнительных поездов : Укринформ 11:02
- Укрзализныця назначила на праздники уже 29 поездов : Украина Коммунальная 10:46
- Укрзализныця назначила на праздники 29 дополнительных поездов : Новое Время Бизнес 10:40
- "Укрзализныця" назначила около 30 поездов на новогодние праздники : УРА-Информ 08:53
- Расписание 29 дополнительных новогодних и рождественских поездов : Горожанин Днепропетровска 00:42
- В Украине назначили 29 дополнительных поездов на праздники : FinOboz 00:33
- В Украине назначили 29 дополнительных поездов на праздники : ДнепрCity.net 00:07