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Фокус: Украина

Украина предлагает России и ОРДЛО провести большой обмен заложниками (70)

Слово і Діло 2018.12.21 13:12
21 декабря 2018, 12:46 Украина предлагает России провести обмен заложниками 5 января 2019 года. Об этом на своей странице в Facebook написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко, передает "Слово и Дело". Как пояснила Геращенко, Украина уже передала ОБСЕ предложение о помиловании и передаче ОРДЛО 72 сепаратистов в обмен на 19 украинских заложников, которые удерживаются на оккупированных территориях.
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2018.12.21 (70)

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