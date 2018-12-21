Украина предлагает России и ОРДЛО провести большой обмен заложниками (70)

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- В ОБСЕ рассмотрят вопрос обмена пленными, которые содержатся в ОРДЛО и РФ : ReplyUA.net 14:30
- Обмен пленными: Украина предложила дату, но Россия не хочет менять "всех на всех" : Ракурс 14:27
- Кремль и Украина готовы провести обмен заложниками. Геращенко настаивает на обмене 5 января : QHA media 14:27
- Украинская сторона в ТКГ предлагает новую дату обмена пленными с "Л-ДНР" и РФ : Донецкие Новости 14:25
- Украина предложила России провести обмен заложниками 5 января : Политолог.net 14:22
- Украина предлагает провести обмен пленными 5 января : Новости Луганска 14:20
- Украина предлагает провести обмен пленными и заложниками 5 января : Зеркало недели. Украина 14:15
- Геращенко сообщила, когда может состояться масштабный обмен пленными : Главком 14:05
- Украина предлагает провести обмен пленными 5 января : ForUm 14:04
- Украина предложила варианты обмена пленными : Комментарии.UA 14:02
- "150 человек встретят Рождество дома": Украина предложила России обмен пленными : Луганский Радар 13:56
- Украина предлагает новую дату обмена заложниками, - Ирина Геращенко : УРА-Информ 13:54
- Украина предложила РФ несколько вариантов обмена пленными : KPUNEWS 13:52
- Масштабный обмен пленными: Украина предложила России новую дату : ТВі 13:50
- Украина предлагает провести обмен заложниками и политзаключенными 5 января : Українські національні новини 13:48
- Украина предлагает провести обмен заложниками и политзаключенными 5 января : ПрессОрг24 13:47
- Украина обменяет пленных с Россией: сколько земляков встретят Рождество дома : Znaj.ua 13:47
- ''150 человек встретят Рождество дома'': Украина предложила России обмен пленными : Обозреватель 13:40
- Украина предложит российской стороне сделать обмен заложниками 5 января : Громадське телебачення 13:36
- Украина предложила РФ провести обмен заложниками, названа дата : ГолосUA 13:35
- Украина предложит России новую дату обмена пленными : Еспресо TV 13:34
- Украина и Кремль готовы провести обмен заложников: подробности : From-UA.com 13:34
- Украина предлагает провести обмен пленными и заложниками 5 января : FinOboz 13:33
- Украина предложила России провести большой обмен пленными: названа дата : Факты 13:32
- Геращенко: Украина предлагает РФ освободить заложников 5 января : Електронні Вісті 13:30
- Украина предложила РФ и ОРДЛО провести большой обмен заложниками: названа дата : ДонПресс 13:26
- Украина предлагает новую дату обмена с ОРДЛО и Россией : Novosti.UA 13:22
- Украина предлагает новую дату обмена с ОРДЛО и Россией : Новости Луганска 13:20
- Украина предложила РФ провести крупный обмен заложниками 5 января 2019 года : #Буквы 13:18
- Украинская сторона предлагает провести обмен заложников в форматах "22-22" и "72-19" 5 января, - Ирина Геращенко : УкропNews.com 13:16
- Украина предложила новую дату обмена пленными, - Ирина Геращенко : UATV 13:15
- Украинская сторона предлагает провести обмен заложников в форматах "22-22" и "72-19" 5 января, - Ирина Геращенко : UAZMI 13:15
- Украина предлагает обменяться заложниками 5 января - Геращенко : UA1.com.ua 13:14
- Украина предлагает новую дату обмена с ОРДЛО и Россией : ATR.ua 13:12
- Украина предложила провести обмен заложников и политзаключенных в начале января : RUpor.info 13:12
- Украина предлагает России и ОРДЛО провести большой обмен заложниками : Слово і Діло 13:12
- Украина внесла предложение по обмену заложниками : MIGnews.com.ua 13:08
- Украина предлагает провести обмен пленными и заложниками 5 января : ДнепрCity.net 13:07
- Обмен заложниками и политзаключенными: Украина предложила дату : ICTV Факти 13:06
- Украина предложила РФ два формата обмена военнопленными : Главное 13:05
- Украина предлагает провести обмен заложниками 5 января : Фокус 13:04
- Киев на заседании ТКГ предложит освободить перед Рождеством 135 пленных : Страна.ua 13:03
- Украина предложила РФ два формата обмена военнопленными : Диванная Сотня 13:03
- Киев назвал новую дату обмена заложниками и увеличил количество сепаратистов, которых может помиловать : the Бабель 12:46
- Москва отказалась обменивать пленных - предлагали уже 66 россиян за 19 граждан Украины : Известия в Украине 12:46