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Россия отказалась от обмена заключенными, - представитель ТКГ в Минске (3)

Комментарии.UA 2018.12.20 17:32
Заседание ТКГ в Минске не привело к обмену заключенных Евгений Марчук рассказал об отказе РФ на его предложение Российская сторона на заседании трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске отказалась провести обмен заключенными. Об этом во время брифинга в Верховной раде сообщил представитель Украины в ТГК Евгений Марчук, передает корреспондент РБК-Украина. "Обменять 23 российских граждан, отбывающих наказание за тяжкие
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2018.12.21 (3)

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