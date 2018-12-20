Россия отказалась от обмена заключенными, - представитель ТКГ в Минске (3)

Комментарии.UA 2018.12.20 17:32

Заседание ТКГ в Минске не привело к обмену заключенных Евгений Марчук рассказал об отказе РФ на его предложение Российская сторона на заседании трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске отказалась провести обмен заключенными. Об этом во время брифинга в Верховной раде сообщил представитель Украины в ТГК Евгений Марчук, передает корреспондент РБК-Украина. "Обменять 23 российских граждан, отбывающих наказание за тяжкие