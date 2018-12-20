Россия отказалась от обмена заключенными, - представитель ТКГ в Минске (3)

Комментарии.UA 2018.12.20 17:32
Заседание ТКГ в Минске не привело к обмену заключенных
Евгений Марчук рассказал об отказе РФ на его предложение
Российская сторона на заседании трехсторонней контактной группы (ТКГ) в
Минске отказалась провести обмен заключенными.
Об этом во время брифинга в Верховной раде сообщил представитель Украины в
ТГК Евгений Марчук, передает корреспондент РБК-Украина.
"Обменять 23 российских граждан, отбывающих наказание за тяжкие
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