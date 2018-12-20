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Фокус: Украина

Рада еще на год продлила мораторий на продажу земли (1)

2000.ua 2018.12.20 21:00
Верховная Рада на заседании 20 декабря приняла законопроект о продлении моратория на продажу сельхозземель до 1 января 2020 года. За это решение проголосовал 231 народный депутат. Этим же законом Кабмину Украины поручено до 1 марта следующего года разработать и внести на рассмотрение парламента проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Напомним, Евросуд по правам человека признал мораторий на продажу земли в
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2018.12.21 (1)

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