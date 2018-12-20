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Фокус: Украина

Танки РФ размещены на расстоянии 18 км от границы Украины, - Порошенко

Танки РФ размещены на расстоянии 18 км от границы Украины, - Порошенко (1)

Газета День 2018.12.20 18:25
Фото: president.gov.ua Наземное группировки войск Российской Федерации вдоль границы Украины, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в аннексирована Крыму возросло. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время выступления перед воинами 72-й механизированной бригады, выполняющие задачи в зоне проведения операции Объединенных сил, который транслировался в прямом эфире на странице главы государства в Facebook.
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2018.12.21 (1)

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