Танки РФ размещены на расстоянии 18 км от границы Украины, - Порошенко (1)

Газета День 2018.12.20 18:25

Фото: president.gov.ua Наземное группировки войск Российской Федерации вдоль границы Украины, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в аннексирована Крыму возросло. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время выступления перед воинами 72-й механизированной бригады, выполняющие задачи в зоне проведения операции Объединенных сил, который транслировался в прямом эфире на странице главы государства в Facebook.