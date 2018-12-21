Латвия начала публиковать рассекреченный архив КГБ (7)

Gazeta.ua 2018.12.21 01:34

В Латвии рассекретили архив КГБ. Фото: Hyser Национальный архив Латвии начал публикацию картотеки КГБ Латвийской ССР. Всего опубликованы более 10 тысяч отсканированных карточек, в которых содержатся данные об агентах, работавших в КГБ в 1980-х годах, пишет Настоящее время. Также в нем содержится информация о лицах, которые планировали выехать за границу, и имена потенциальных кандидатов для вербовки в случае войны или непредвиденной ситуации.