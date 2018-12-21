Латвия начала публиковать рассекреченный архив КГБ (7)

2018.12.21 (7)2018.12.20 (35) →
- Латвия слила в сеть архивы КГБ : Голос Правди 01:37
- Латвия начала публиковать рассекреченный архив КГБ : Gazeta.ua 01:34
- Рассекречены архивы КГБ: картотеки бывших агентов и номера телефонов в свободном доступе : NewsMir.info 01:14
- Латвия начали публиковать архив с данными сотрудников КГБ : УкропNews.com 00:45
- Латвия начали публиковать архив с данными сотрудников КГБ : УНИАН 00:33
- В Латвии рассекретили агентов КГБ: среди них действующий митрополит Рижский и всея Латвии : Винница Реал 00:29