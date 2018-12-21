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"Нет смысла держать там солдат": Помпео объяснил решение Трампа по Сирии

"Нет смысла держать там солдат": Помпео объяснил решение Трампа по Сирии (66)

DailyUA 2018.12.21 13:23
Дипломат заявил, что усилия США по борьбе против террористов "были очень успешными" Вывод американских войск из Сирии не повлияет на защиту национальной безопасности США от "Исламского государства", заявил госсекретарь США Майк Помпео. "Мы продолжим обеспечивать безопасность родины от угроз со стороны ИГ", - заверил он в интервью американской радиостанции KNSS. Дипломат, разъясняя решение президента Дональда Трампа о выводе войск из
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2018.12.21 (66)

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