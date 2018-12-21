"Нет смысла держать там солдат": Помпео объяснил решение Трампа по Сирии (66)

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- Трамп приказал вывести 7000 военных из Афганистана : ГолосUA 14:35
- В РФ разбираются, куда уходят военные США в Сирии : Bigmir)net Новости 14:09
- "Нет смысла держать там солдат": Помпео объяснил решение Трампа по Сирии : DailyUA 13:23
- США намерены вывести более 5 тысяч военных из Афганистана : Novosti.UA 13:21
- Трамп выведет войска из Афганистана вслед за Сирией : Znaj.ua 13:17
- В США заговорили о выводе войск из Афганистана : Новости Ю 13:15
- США собираются выводить войска из Афганистана, - СМИ : Фокус 13:04
- США хотят вывести более 5 тысяч военных из Афганистана : DsNews 13:03
- СМИ: Трамп хочет вывести войска из Афганистана : Личный счет 12:55
- Вслед за Сирией: Трамп готовится вывести половину войск из Афганистана : ТВі 12:50
- Американским военным приказали готовиться к выводу войск из Афганистана : Journalist.today 12:46
- США намерены вывести более 5 тысяч военных из Афганистана : РБК-Україна 12:41
- "Будет хаос", - эксперт пояснил, как Россия отреагирует на вывод войск США из Сирии : Dialog.ua 12:32
- США выведут часть военного контингента из Афганистана : Realist.online 12:29
- США могут вывести половину своего контингента из Афганистана, - СМИ : Политолог.net 12:22
- США собираются сократить военное присутствие в Афганистане : Петр и Мазепа 12:20
- Вслед за Сирией Трамп запланировал вывести войска из Афганистана : Власти.нет 12:16
- США могут вывести половину своего контингента из Афганистана, - СМИ : LB.ua 12:08
- Трамп собирается вывести половину американского войска из Афганистана : Без Табу 11:16
- США выводят войска из Сирии и Афганистана : АСН.in.ua 11:12
- Трамп приказал вывести половину американских военных из Афганистана, - СМИ : Еспресо TV 11:04
- Помпео пояснил неожиданное решение Трампа по Сирии : Экономические новости 11:03
- На кого Трамп оставляет Сирию : InfoResist.org 11:01
- Трамп приказал готовить вывод половины войск из Афганистана - CNN : FinOboz 10:33
- СМИ: Американские военнослужащие покинут Афганистан : Позиция 10:29
- Трамп приказал готовить вывод половины войск из Афганистана - СМИ : Vector News 10:17
- США планируют вывести половину войск из Афганистана - СМИ : ТСН.ua 10:14
- США выводят свои войска из Афганистана : Нардеп.org.ua 10:11
- Трамп приказал готовить вывод половины войск из Афганистана - CNN : ДнепрCity.net 10:07
- Трамп приказал готовить вывод половины войск из Афганистана - CNN : Громадське телебачення 10:06
- Вслед за Сирией Трамп запланировал вывести войска из Афганистана : 7ya-media.com 10:06
- Трамп приказал готовить вывод войск из Афганистана : Вести-UA 09:57
- Трамп приказал готовить план вывода половины войск из Афганистана - CNN : Слово і Діло 09:42
- Трамп выведет часть войск из Афганистана - СМИ : Гуру.ua 09:39
- Трамп объяснил свое решение вывести войска из Сирии : Гуру.ua 09:39
- США выведет 7000 американских войск из Афганистана : ПрессОрг24 09:17
- Трамп намерен вывести основную часть военных США из Афганистана - СМИ : ATR.ua 09:12
- "Нет смысла держать там солдат": Помпео объяснил решение Трампа по Сирии : Сегодня.ua 09:12
- Трамп приказал готовить вывод половины войск из Афганистана - CNN : Хвиля 09:06
- Афганистан покинут 7000 американских военных : From-UA.com 09:04
- Трамп приказал сократить численность американских войск в Афганистане : Business Information Network 09:01
- США покинут не только Сирию, но и Афганистан : UA.news 08:44
- Трамп приказал сократить численность войск в Афганистане : Слово і Діло 08:42
- Трамп продолжит выводить американские войска, на очереди Афганистан : NewsOne 08:39
- США планируют вывести из Афганистана половину своих военных - СМИ : Гордон 08:35