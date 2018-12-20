Франция оставит войска в Сирии из-за угроз "Исламского государства" (2)

Инфолайн 2018.12.20 23:42
Франция не соглашается с позицией США по уничтожению "Исламского
государства" и продолжит свое военное присутствие в Сирии для
противостояния с ее боевиками.
Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Отмечается, что вывод американских войск из Сирии стал для Парижа
неожиданностью, ведь, по его мнению, угроза "Исламского государства" никуда
не исчезла.
"Это демонстрирует разницу в приоритетах, и мы должны рассчитывать в первую
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