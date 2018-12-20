Франция оставит войска в Сирии из-за угроз "Исламского государства" (2)

Инфолайн 2018.12.20 23:42

Франция не соглашается с позицией США по уничтожению "Исламского государства" и продолжит свое военное присутствие в Сирии для противостояния с ее боевиками. Об этом сообщает Reuters, передает УНН. Отмечается, что вывод американских войск из Сирии стал для Парижа неожиданностью, ведь, по его мнению, угроза "Исламского государства" никуда не исчезла. "Это демонстрирует разницу в приоритетах, и мы должны рассчитывать в первую