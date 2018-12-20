Посол США призвал Берлин прекратить поддержку "Северного потока-2" (2)

УП: Економічна правда 2018.12.20 14:04

Четверг, 20 декабря 2018, 13:50 Посол США в Германии Ричард Гренелл призвал правительство ФРГ прекратить поддержку строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом пишет DW. Проект является "бесцеремонной попыткой российского правительства усилить удушение европейских союзников и партнеров в плане энергоснабжения", пишет Гренелл в авторской колонке для газеты Rheinische Post. В то же время российская сторона "продолжает свою кампанию по подрыву