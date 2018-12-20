Посол США призвал Берлин прекратить поддержку "Северного потока-2" (2)

УП: Економічна правда 2018.12.20 14:04
Четверг, 20 декабря 2018, 13:50
Посол США в Германии Ричард Гренелл призвал правительство ФРГ прекратить
поддержку строительства газопровода "Северный поток - 2".
Об этом пишет DW.
Проект является "бесцеремонной попыткой российского правительства усилить
удушение европейских союзников и партнеров в плане энергоснабжения", пишет
Гренелл в авторской колонке для газеты Rheinische Post.
В то же время российская сторона "продолжает свою кампанию по подрыву
ПОТОК, ГАЗОПРОВОД, ФЛАНГ, ПОСОЛ, УДУШЕНИЕ, БЕРЛИН, Германия
, США
, Украина
, Россия
, Москва
, Берлин
, Киев
, Польша