Доллар в украинских банках заметно подешевел (26)

Обозреватель 2018.12.21 09:10

21 декабря 2018, 08:55 В Украине курс доллара в пятницу, 21 декабря, снизился на 9 копеек. В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 27,82 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений. В то же время средний курс продажи евро в банках вырос на 6 копеек и составил 31,79 грн/€. При этом Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по