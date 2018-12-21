Доллар в украинских банках заметно подешевел (26)

2018.12.21 (26)2018.12.20 (1) →
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- Основные курсы валют на 21 декабря : Инфолайн 11:42
- Гривна продолжает стабилизироваться: Курс валют на 21 декабря : Bigmir)net Финансы 11:16
- Курс доллара в Украине установил месячный рекорд : Uapress.info 11:15
- Межбанк открытие: Доллар "застыл" на отметке 27,49/27,53 : Минфин 11:08
- Наличный курс на 21 декабря: доллар - 27,50-27,80 грн, евро - 31,30-31,84 грн : 112.ua 11:00
- Гривна продолжает стабилизироваться: Курс валют на 21 декабря : Bigmir)net Новости 10:38
- НБУ установил официальный курс на уровне 27,57 гривны за доллар : ГолосUA 10:35
- Курс валют: доллар и евро дешевеют : Николаев в подробностях 10:28
- Официальная гривня укрепилась на 14 копеек : Зеркало недели. Украина 10:17
- Официальная гривня укрепилась на 14 копеек : УкропNews.com 10:15
- Курс валют на 21 декабря 2018 года : Вісті Придніпров'я 09:57
- Курс доллара побил рекорд дешевизны : Українські реалії 09:53
- Нацбанк укрепил курс гривны на 14 копеек : Финансовый клуб 09:33
- Нацбанк продолжает укреплять курс гривны : Капитал 09:18
- Доллар в украинских банках заметно подешевел : Обозреватель 09:10
- Курс валют на 21 декабря: доллар дал еще один повод для радости в канун Нового года : Телеканал новин "24" 09:00
- Курс валют на 21 декабря : ВестиUA 08:57
- Курс НБУ на 21 декабря. Доллар "похудел" еще на 14 копеек, а евро - на 4 : Страна.ua 08:47
- Доллар и евро продолжают дешеветь - курс валют в Украине -> : Вести.ua 08:45
- Курс валют от НБУ: доллар и евро продолжают снижаться : Новое Время Бизнес 08:09
- НБУ продолжает укреплять гривню : ЛІГАБізнесІнформ 08:08
- Курс валют НБУ 21 декабря: доллар и евро резко упали в стоимости : Аргументы и Факты Украина 08:08
- Курс валют на 21 декабря: евро и доллар продолжают дешеветь : ТСН.ua 07:43
- Курс валют на 21 декабря: гривня немного укрепилась перед выходными : DsNews 07:33
- Нацбанк укрепил гривню до 27,58 : Укринформ 07:17