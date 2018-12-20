Рейтинг ФИФА. Сборная Украины завершила год на 28 месте (1)

Про Футбол 2018.12.20 13:25
В четверг, 20 декабря, ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных
команд, в первой пятерке которого не произошло ни одного изменения. Сборная
Бельгии по-прежнему возглавляет таблицу, опережая команду Франции на один
балл, далее следуют бразильцы, хорваты и замыкающие первую пятерку
англичане.
Отметим, что национальная дружина Украины сохранила свои позиции и занимает
28 место.
Рейтинг ФИФА по состоянию на 20 декабря:
1 (1).
ФИФА, СБОРНАЯ, УКРАИНА, ПОРТУГАЛИЯ, УРУГВАЙ, БРАЗИЛИЯ, Шевченко
, Украина
, Бельгия
, Франция
, Бразилия
, Великобритания
, HR
, Испания
, Швейцария
, Литва
, SK