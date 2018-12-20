Пенсионеры не получат одним платежом две пенсии сразу - Минсоцполитики (1)

Bigmir)net Новости 2018.12.20 17:09

Одновременной выплаты пенсий за 2 месяца сразу, декабрь и январь, не будет. Ранее некоторые СМИ сообщали, что до конца года пенсионерам выплатят две пенсии сразу 112.ua Украинским пенсионерам не будут выплачены две пенсии, за декабрь и январь, одним платежом. Об этом сообщает Министерство соцполитики Украины. В сообщении сказано о том, что информация, которую СМИ распространяли о выплате двух пенсий сразу, недостоверна.