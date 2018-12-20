Пенсионеры не получат одним платежом две пенсии сразу - Минсоцполитики (1)

Bigmir)net Новости 2018.12.20 17:09
Одновременной выплаты пенсий за 2 месяца сразу, декабрь и январь, не будет.
Ранее некоторые СМИ сообщали, что до конца года пенсионерам выплатят две
пенсии сразу 112.ua
Украинским пенсионерам не будут выплачены две пенсии, за декабрь и январь,
одним платежом.
Об этом сообщает Министерство соцполитики Украины.
В сообщении сказано о том, что информация, которую СМИ распространяли о
выплате двух пенсий сразу, недостоверна.
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