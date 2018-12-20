Депутатские будни. Драка в зале Верховной Рады Украины за плакат (2)

the Экономист 2018.12.20 15:28
Народные депутаты в четверг, 20 декабря, устроили массовую драку в
сессионном зале Верховной Рады Украины.
Драка вспыхнула между народным депутатом от фракции "Оппозиционный блок"
Нестором Шуфричем, который сорвал с парламентской трибуны плакат "Агента
Путина Медведчука - под суд!", за что на него с кулаками набросился депутат
Юрий Береза из "Народного фронта".
Началась потасовка, в которой участвовали около двух десятков народных
депутатов.
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