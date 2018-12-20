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Фокус: Украина

Главная елка Украины названа лучшей в Европе (3)

ДонПресс 2018.12.20 18:26
Иллюстративное фото из открытых источников Главная елка Украины стала лидером рейтинга European Best Destinations. Об этом сообщило Посольство Украины в Бельгии. Дипломаты отмечают: "Мы очень гордимся тем, что Киев находится на первой ступени европейского рейтинга самых красивых рождественских елок в Европе. Путешественники по всему миру голосовали за самые красивые рождественские елки в Европе и Киев занял это первое место, опередив Вильнюс, Вену, Кельн,
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2018.12.21 (3)

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