Главная елка Украины названа лучшей в Европе (3)

ДонПресс 2018.12.20 18:26
Иллюстративное фото из открытых источников
Главная елка Украины стала лидером рейтинга European Best Destinations. Об
этом сообщило Посольство Украины в Бельгии.
Дипломаты отмечают:
"Мы очень гордимся тем, что Киев находится на первой ступени европейского
рейтинга самых красивых рождественских елок в Европе.
Путешественники по всему миру голосовали за самые красивые рождественские
елки в Европе и Киев занял это первое место, опередив Вильнюс, Вену, Кельн,
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