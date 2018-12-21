300 триллионов операций в секунду. В Днепре запустили самый мощный в Украине компьютер (43)

2018.12.21 (43)2018.12.20 (5) →
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- В КБ "Южное" открыли вычислительный центр с суперкомпьютером : Новый формат 16:15
- В Днепре запустили самый мощный в Украине компьютер : Кстати+ 15:54
- В Днепре презентовали самый мощный в Украине компьютер : Кривбасс On-Line 15:53
- В Днепре запустили самый мощный в Украине суперкомпьютер : УкропNews.com 15:46
- В Днепре создали самый мощный в Украине компьютер : IT обозрение 15:45
- В Днепре запустили самый мощный в Украине суперкомпьютер : Електронні Вісті 15:45
- В Конструкторском бюро запустили самый мощный компьютер в Украине : Комсомольская Правда в Украине 15:16
- 300 триллионов операций в секунду: в Украине заработал самый мощный суперкомпьютер : UATV 15:15
- Запустили самый мощный компьютер Украины : Gazeta.ua 15:05
- В Днепре представили самый мощный компьютер в стране: как он выглядит, - ФОТО : 056.ua 15:00
- В Днепре запустили самый мощный в Украине суперкомпьютер (видео) : УНИАН 14:48
- В Днепре создали самый мощный в Украине компьютер : InternetUA 14:44
- Вычислительный центр Yuzhnoye SC оснастили суперкомпьютером на 300 Терафлопс : It Sotnya 14:36
- Вычислительный центр Yuzhnoye SC оснастили суперкомпьютером на 3000 Терафлопс : It Sotnya 14:07
- В Украине запущен суперкомпьютер: опубликованы фото самой мощной новинки : Hyser 14:06
- В Украине запустили суперкомпьютер - 300 триллионов операций в секунду : Укринформ 14:03
- В Днепре запустили самый мощный суперкомпьютер в Украине: фото-факт : Вечерний Харьков 13:56
- Вычислительный центр Yuzhnoye SC оснастили суперкомпьютером на 3000 Терафлопс : Компьютерное Обозрение 13:50
- В КБ Южное запустили самый мощный суперкомпьютер в Украине : Bigmir)net Новости 13:38
- "Конструкторское бюро "Южное" ввело в эксплуатацию новый ВЦ Yuzhnoye SC с самым мощным суперкомпьютером в Украине : Fixygen 13:34
- В Украине заработал самый мощный суперкомпьютер в стране - фото : Realist.online 13:29
- Самый мощный в Украине компьютер заработал в Днепре : Фокус 13:04
- Конструкторское бюро "Южное" открыло новый вычислительный центр с суперкомпьютером : Fin.org.ua 12:46
- В КБ "Южное" запустили самый мощный в Украине компьютер : Транспортный бизнес 12:45
- В КБ Южное запустили самый мощный в Украине компьютер - видео : ЛІГА.Tech 12:45
- Конструкторское бюро "Южное" открыло новый вычислительный центр с суперкомпьютером : Укрудпром 12:45
- КБ "Южное" собрало суперкомпьютер : Hubs 12:40
- 300 триллионов операций в секунду. В Днепре запустили самый мощный в Украине компьютер : Страна.ua 12:32
- В Днепропетровске презентовали самый мощный в Украине компьютер : EtCetera.media 12:31
- В Днепропетровске презентовали самый мощный в Украине компьютер : EtCetera.media 12:30
- В Днепре создали самый мощный в Украине компьютер : Новости Днепропетровска 12:28
- В Днепре установили самый мощный суперкомпьютер в Украине : Комментарии: Днепр 12:24
- Самый мощный компьютер в Украине появился в Днепре: фото, подробности : Gorsovet.com.ua 11:38
- В ГКБ "Южное" открыт новый вычислительный центр с суперкомпьютером : Интерфакс-Україна 11:36
- В Днепре создали самый мощный в Украине компьютер : Днепр. Главное 11:36
- В КБ "Южное" установили самый мощный суперкомпьютер в Украине : Donbass.UA 11:26
- Вот это да: в Днепре установили самый мощный компьютер в Украине : Vgorode.ua 10:48
- В Днепре создали самый мощный в Украине компьютер (ФОТО) : Мост Днепр 10:38
- В КБ "Южное" презентован самый мощный суперкомпьютер Украины. ФОТО : Trust.UA 09:48