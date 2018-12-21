300 триллионов операций в секунду. В Днепре запустили самый мощный в Украине компьютер (43)

Страна.ua 2018.12.21 12:32

12:26, сегодня Конструкторское бюро Южное в Днепре ввело в эксплуатацию новый вычислительный центр Yuzhnoye SC с самым мощным суперкомпьютером в Украине. Об этом сообщила пресс-служба КБ. Отмечается, что уникальная компьютерная система разработана специально для решения инженерных и научных задач методами вычислительной физики в сотрудничестве с мировыми компаниями IT-сектора - MTI, Hewlett Packard Enterprise, APC, ANSYS.