Электронный кабинет водителя поможет узнать о штрафах и проверить любой автомобиль по VIN-коду (39)

2018.12.21 (39)2018.12.20 (12) →
- Штрафы теперь можно оплатить онлайн: МВД запустило "Электронный кабинет водителя" : УкропNews.com 16:16
- У каждого украинского водителя появился свой электронный кабинет : Український Бізнес Ресурс 16:15
- В Украине заработал Электронный кабинет водителя, через который можно будет оплатить штрафы онлайн : 7 днів Ужгородськi 16:06
- Электронный кабинет водителя поможет узнать о штрафах и проверить любой автомобиль по VIN-коду : Журнал Житомира 16:05
- В Украине начал работать е-кабинет водителя : Kramatorsk.info 15:52
- Штрафы за нарушение ПДД теперь можно оплатить онлайн : Trust.UA 15:48
- В Украине начинает работу специальный электронный сервис для водителей : Источник.info 15:45
- В Украине заработал электронный кабинет водителя : InfoCar.com.ua 15:44
- В Украине появился электронный кабинет водителя: для чего и как пользоваться : Информатор 15:44
- В Украине запустили ресурс для уплаты штрафов онлайн : IPress.ua 15:37
- В Украине появился онлайн-кабинет водителя : Днепровский городской портал 15:37
- В Украине запустили электронный кабинет автовладельца : ГолосUA 15:35
- В Украине запустили электронный кабинет автовладельца : Единая Одесса 15:28
- Штрафы теперь можно оплатить онлайн: МВД запустило "Электронный кабинет водителя" : UAZMI 15:15
- В Украине запустили ресурс для уплаты штрафов онлайн : Громадське телебачення 15:06
- В Украине заработал Электронный кабинет водителя : Главное 15:05
- В Украине заработал Электронный кабинет водителя : Диванная Сотня 15:03
- В Украине заработал электронный кабинет водителя : ABCnews.com.ua 15:03
- В Украине заработал электронный кабинет водителя : Телеканал новин "24" 15:00
- В Украине начал работать е-кабинет водителя : Укринформ 14:47
- В Украине запустили ресурс для оплаты штрафов онлайн : IPnews 14:45
- В Украине запустили электронный кабинет водителя. Что теперь можно будет сделать онлайн : Еспресо TV 14:34
- В Украине начал работать электронный кабинет водителя : Большой Киев 14:31
- Для украинских водителей запустили электронный кабинет автовладельца : UATV 14:15
- В Украине заработал электронный кабинет водителя: что это значит : Новое Время 14:10
- В Украине запустили электронный кабинет автовладельца : Комментарии.UA 14:02
- В Украине заработал Электронный кабинет водителя : Время Харьков 13:47
- В Украине запустили электронный кабинет автовладельца. Зайти в него получается не у всех : Страна.ua 13:17
- В Украине вводят Электронный кабинет водителя : Утренний город 12:52
- В Украине запустили электронный кабинет водителя. Как он работает и какие услуги предоставляет : ТСН.ua 12:44
- В Украине появился онлайн-кабинет водителя : Сегодня.ua 12:12
- В Украине вводят онлайн-кабинет для водителей авто : Автомобильный мир Украины 12:10
- В Украине заработал электронный кабинет водителя : Auto24 12:09
- В Украине заработал Электронный кабинет водителя : Дело.ua 12:02
- В Украине заработал электронный билет водителя : ЛІГА.Tech 11:45
- В Украине запускают электронный кабинет водителя : IT обозрение 10:46
- В Украине запускают электронный кабинет водителя : InternetUA 09:44
- В Украине вводят Электронный кабинет водителя : Комментарии.UA 00:02