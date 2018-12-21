Электронный кабинет водителя поможет узнать о штрафах и проверить любой автомобиль по VIN-коду (39)

Журнал Житомира 2018.12.21 16:05

21 декабря в Украине начал работать новый сервис - Электронный кабинет водителя. Об этом сообщает Госагентство по вопросам электронного управления. "Теперь каждый может узнать актуальную информацию о своих авто и водительских удостоверениях, проверить и оплатить административные правонарушения, просмотреть историю любого автомобиля по VIN-коду и записаться в электронную очередь в сервисные центры МВД", - сказано в сообщении.