Украина тайно продлила договор на закупку ядерного топлива у России до 2025 года, - СМИ (21)

Преступности.нет 2018.12.21 12:21

Украина после принятия политического решения о прекращении действия рамочного Договора о дружбе Украины с Россией, тайно продлила контракт до 2025 года на поставку ядерного топлива на большинство энергоблоков украинских АЭС. Об этом говорится в материале издания "Зеркало недели". Как пишет издание, "подписание этого документа, а также некоторые другие телодвижения украинской власти в атомной энергетике за последнее