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Фокус: Украина

Украина тайно продлила договор на закупку ядерного топлива у России до 2025 года, - СМИ (21)

Преступности.нет 2018.12.21 12:21
Украина после принятия политического решения о прекращении действия рамочного Договора о дружбе Украины с Россией, тайно продлила контракт до 2025 года на поставку ядерного топлива на большинство энергоблоков украинских АЭС. Об этом говорится в материале издания "Зеркало недели". Как пишет издание, "подписание этого документа, а также некоторые другие телодвижения украинской власти в атомной энергетике за последнее
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2018.12.21 (21)

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