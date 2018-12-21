В Германии автомобиль влетел в остановку с людьми - много пострадавших (2)

ICTV Факти 2018.12.20 21:36
В городе Реклингхаузен (Германия) автомобиль влетел в толпу людей на
автобусной остановке. В результате восемь человек ранены, один человек
скончался.
В Реклингхаузене авто протаранило остановку с людьми, сообщает
Westdeutscher Rundfunk.
По информации издания, водитель ехал в центр города, но неожиданно повернул
в сторону остановки и въехал в группу людей, которые стояли на остановке в
ожидании транспорта.
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