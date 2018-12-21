Над оккупированным Крымом летал беспилотник с листовками "Слава Украине!" (47)

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- В оккупированном Симферополе упал беспилотники с листовками "цвета украинского флага", - очевидцы. ФОТОрепортаж : УкропNews.com 16:16
- В оккупированном Симферополе упал беспилотники с листовками "цвета украинского флага", - очевидцы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж : УкропNews.com 16:16
- В оккупированном Крыму разбился беспилотник с украинскими патриотическими листовками : UA.news 16:14
- Видеофакт: появились новые подробности падения беспилотника в Симферополе : НеФакт.инфо 16:13
- В Симферополе на улице Февральской упал беспилотник, из которого высыпались листовки цветов украинского флага : Четверта Влада 16:05
- В Крыму упал беспилотник с листовками "Слава Украине" : ForUm 16:04
- В оккупированном Симферополе упал беспилотники с листовками "цвета украинского флага", - очевидцы : Kramatorsk.info 15:52
- В оккупированном Симферополе упал беспилотник с листовками "Слава Украине" : УкропNews.com 15:46
- В оккупированном Симферополе упал беспилотники с листовками "цвета украинского флага", - очевидцы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж : UAZMI 15:45
- В Крыму упал беспилотник с проукраинскими листовками : Сегодня.ua 15:42
- В Симферополе упал беспилотник с листовками "Слава Украине!",- ВИДЕО : Комментарии.UA 15:32
- В оккупированном Симферополе упал беспилотник с украинскими флагами - видео : Realist.online 15:29
- В Симферополе упал беспилотник с листовками "Слава Украине": полиция оцепила место "происшествия" : ДонПресс 15:26
- В Крыму упал беспилотник с листовками "Слава Украине" : Vector News 15:17
- В Крыму упал беспилотник с украинскими листовками (видео) : Styler РБК-Украина 15:12
- Оккупированный Симферополь засыпало листовками "Слава Украине" : Інформатор.news 15:06
- В Симферополе рухнул беспилотник с листовками "Слава Украине" (ВИДЕО) : ГолосUA 15:05
- В оккупированном Симферополе упал беспилотник с листовками "Слава Украине" (фото) : УНИАН 15:03
- В аннексированном Крыму упал беспилотник с листовками "Слава Украине" : Українські Новини 14:45
- В Крыму упал беспилотник с листовками цветов украинского флага (Видео) : IPnews 14:45
- В Крыму упал беспилотник с листовками "Слава Украине" : Українська правда 14:41
- В Симферополе полиция окружила беспилотник с листовками "Слава Украине" : Bigmir)net Новости 14:38
- В оккупированном Симферополе упал беспилотник с листовками "Слава Украине", - росСМИ : Еспресо TV 14:34
- Над оккупированным Крымом летал беспилотник с листовками "Слава Украине!" : DsNews 14:33
- В оккупированном Крыму упал БПЛА с листовками "Слава Украине" : Зеркало недели. Украина 14:15
- В оккупированном Крыму разбился беспилотник с листовками "Слава Украине" : АСН.in.ua 14:12
- В Симферополе упал беспилотник с листовками "Слава Украине!" - РосСМИ : Новое Время 14:10
- В оккупированном Крыму упал БПЛА с листовками "Слава Украине" : УкропNews.com 13:45
- В Симферополе упал беспилотник с листовками "Слава Украине" : QHA media 13:27
- В оккупированном Крыму упал БПЛА с листовками "Слава Украине" : Зеркало недели. Украина 13:17
- В оккупированном Крыму упал БПЛА с листовками "Слава Украине" : NewsMir.info 13:14
- В Симферополе переполох у оккупантов: нашли дрон с листовками : Местные вести 13:10
- Беспилотник принес в Симферополь украинские патриотические листовки - росСМИ (ВИДЕО) : Uapress.info 12:45
- В Крыму упал дрон с листовками цветов украинского флага : Центр журналистских расследований 12:44
- В оккупированном Симферополе упал украинский агитационный беспилотник : Gazeta.ua 12:35
- В Крым прилетел беспилотник с плакатом "Слава Україні" : ATR.ua 12:12
- В Крыму cообщают о падении беспилотника с листовками "цвета украинского флага" (+видео) : Крым.Реалии RFE/RL 11:53
- Беспилотник с украинской символикой напугал оккупантов в Симферополе (ФОТО, ВИДЕО) : DsNews 11:33
- "Ми близько!": в Крыму потерпел крушение украинский беспилотник : Антикор.com.ua 11:10
- В Крыму упал украинский беспилотник (видео) : Українські реалії 10:53
- В Крыму упал украинский беспилотник. ФОТО. ВИДЕО : УкрОП.org 09:53
- В Крыму упал беспилотник с украинскими листовками : Bigmir)net Новости 09:39
- "Ми близько!": в Крыму потерпел крушение украинский беспилотник: фото и видео : Elise Journal 09:29
- В Крыму упал украинский беспилотник: фото и видео : Апостроф 09:00