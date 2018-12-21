Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Над оккупированным Крымом летал беспилотник с листовками "Слава Украине!" (47)

DsNews 2018.12.21 14:33
В оккупированном Симферополе на улице Февральской упал беспилотник, из которого высыпались листовки с украинским флагом и надписями "Слава Украине!" Об этом сообщили очевидцы, передает "ДС" со ссылкой на "Крым.Реалии". Дрон летел в центр города, но упал, запутавшись в ветвях деревьев. Журналист Антон Наумлюк рассказал, что российские полицейские оцепили место происшествия, на месте работала кинологическая служба. Посмотреть эту публикацию в Instagram
СИМФЕРОПОЛЬ, ЛИСТОВКА, КРЫМ, ФЛАГ, СЛАВА, НАДПИСЬ, Наумлюк, Украина, Симферополь, Россия, Крым
2018.12.21 (47)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018