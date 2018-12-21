На Волыни ввели мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта (7)

UAZMI 2018.12.20 21:15

Цензор.НЕТ 2018-12-20 20:58 Решение было принято на пленарном заседании сессии облсовета 20 декабря, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН. Запрет будет действовать до полного прекращения оккупации территории Украины. Читайте на Цензор.НЕТ: Русский язык лишили статуса регионального на Херсонщине По словам депутатов, решение приняли, чтобы избежать эскалации напряжения в обществе и не допустить разжигания межнациональной розни; защитить