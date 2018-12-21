На Волыни ввели мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта (7)

2018.12.21 (7)2018.12.20 (32) →
- На Волыни запретили использование русскоязычного культурного продукта : ATR.ua 09:12
- В еще одной области Украины запретили русскоязычный продукт : FinOboz 08:33
- В еще одной области Украины запретили русскоязычный продукт : ReplyUA.net 08:30
- На Волыни запретили использование русскоязычного культурного продукта : РБК-Україна 04:41
- Еще одна область запретила русскоязычный культурный продукт : Vector News 03:17
- Еще одна область запретила русскоязычный "культурный продукт" : Сегодня.ua 01:42
- В Волынской области запретили русскоязычный культурный продукт : #Буквы 01:18