В Чехии на шахте произошел взрыв: есть погибшие (34)

Корреспондент.net 2018.12.21 04:02

Фото: lidovky.cz На шахте в Чехии произошел взрыв метана По меньшей мере пять шахтеров погибли в результате взрыва метана, произошедшего на угольной шахте СSM. В результате взрыва метана на угольной шахте СSM на северо-востоке Чехии погибли пять человек, сообщает газета Lidove Noviny. Все погибшие, по предварительной информации, были гражданами Польши. 10 человек были госпитализированы с ранениями разной степени тяжести, трое