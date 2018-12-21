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В Чехии на шахте произошел взрыв: есть погибшие (34)

Корреспондент.net 2018.12.21 04:02
Фото: lidovky.cz На шахте в Чехии произошел взрыв метана По меньшей мере пять шахтеров погибли в результате взрыва метана, произошедшего на угольной шахте СSM. В результате взрыва метана на угольной шахте СSM на северо-востоке Чехии погибли пять человек, сообщает газета Lidove Noviny. Все погибшие, по предварительной информации, были гражданами Польши. 10 человек были госпитализированы с ранениями разной степени тяжести, трое
МЕТАН, ВЗРЫВ, ШАХТА, ЧЕХИЯ, ГОРНЯК, ДАТЧИК, Чехия, Польша, Украина
2018.12.21 (34)

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