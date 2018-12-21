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Фокус: Украина

В США самолет рухнул на футбольное поле: погибли 3 человека (41)

Позиция 2018.12.21 10:30
21 декабря 2018 08:32 Вчера, 20 декабря, в американском штате Джорджия потерпел крушение легкомоторный самолет ​Cessna, в результате катастрофы погибли все три человека находившиеся в нем. Самолет упал на футбольное поле в одном из парков. Комментируя ситуацию, пожарные рассказали, что обломки самолета были разбросаны в радиусе 90 м., а опознать воздушное судно удалось только благодаря уцелевшему хвосту самолета.
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