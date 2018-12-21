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11-летняя украинка родила ребенка в Польше - СМИ (48)

УНИАН 2018.12.21 09:48
Семья переехала из Украины в Гданьск в сентябре. Больница не разглашает информацию о состоянии здоровья роженицы и ее ребенка / фото newsru.co.il В польском Гданьске 11-летняя девочка из Украины родила ребенка. К врачам в городке Скаршеви Поморского воеводства 18 декабря обратилась мама и ее 11-летняя дочь, которая жаловалась на плохое самочувствие, сообщает Zaxid.net, ссылаясь на Wiesci z Kociewia.
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