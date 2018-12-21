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Фокус: Украина

ДТП на трассе Киев-Одесса: повреждены десять автомобилей (фото) (39)

Трасса Е95 2018.12.21 10:43
Более десяти автомобилей стали участниками аварии на трассе Киев-Одесса в Ивановском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции Украины в Одесской области. Грузовик и автомобиль "Таврия" столкнулись на затяжном спуске у села Знаменка Ивановского района из-за тумана и гололедицы. Пытаясь избежать ДТП, в кювет съехал автобус сообщением Одесса-Киев, в салоне которого находились около 20 пассажиров.
ОДЕССА, ИВАНОВСКИЙ, ТАВРИЯ, АВТОБУС, ЗНАМЕНКА, КЮВЕТ, Киев, Одесса, Украина

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