ДТП на трассе Киев-Одесса: повреждены десять автомобилей (фото) (39)

Трасса Е95 2018.12.21 10:43

Более десяти автомобилей стали участниками аварии на трассе Киев-Одесса в Ивановском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции Украины в Одесской области. Грузовик и автомобиль "Таврия" столкнулись на затяжном спуске у села Знаменка Ивановского района из-за тумана и гололедицы. Пытаясь избежать ДТП, в кювет съехал автобус сообщением Одесса-Киев, в салоне которого находились около 20 пассажиров.