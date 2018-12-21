Украина получила первый транш по новому соглашению с МВФ (44)

ДнепрCity.net 2018.12.21 11:07

Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях программы Stand-By Arrangement (SBA). Об этом сообщает Национальный банк Украины. Программа Stand-By была принята Советом директоров МВФ 18 декабря 2018 года. Подписывайтесь на канал "Хвилі" в Telegram, страницу "Хвилі" в Facebook Сообщение Украина получила первый транш по новому соглашению с МВФ появились сначала на ХВИЛЯ.