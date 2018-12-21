В Сербии возросло число жертв столкновения поезда со школьным автобусом (47)

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- Число жертв столкновения школьного автобуса с поездом в Сербии выросло до пяти : Страна.ua 14:47
- В Сербии поезд на переезде протаранил школьный автобус, есть жертвы : Власти.нет 14:45
- Авария с поездом в Сербии: есть жертвы : УкропNews.com 14:45
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- Авария с поездом в Сербии: есть жертвы : Зеркало недели. Украина 14:17
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- В Сербии поезд врезался в автобус с детьми: погибли три человека, много раненых : Інформатор.news 14:06
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- В Сербии поезд протаранил автобус: есть погибшие и много раненых : FinOboz 13:33
- В Сербии поезд на переезде влетел в автобус, от чего тот разлетелся на две части : ReplyUA.net 13:30
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- В Сербии поезд протаранил автобус, есть погибшие, - ФОТО, ВИДЕО : Комментарии.UA 13:02
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