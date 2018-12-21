В Сербии возросло число жертв столкновения поезда со школьным автобусом (47)

Укринформ 2018.12.21 14:47

Фото Укринформ В Сербии по меньшей мере пять человек погибли и 30 человек пострадали в результате столкновения поезда с автобусом, который вез детей в школу. Об этом сообщает B92. "По меньшей мере пять человек погибли и 30 человек пострадали, когда в пятницу поезд врезался в автобус на железнодорожном переезде", - говорится в публикации. По информации канала Prva TV, состояние двух пострадавших врачи расценивают

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