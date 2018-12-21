Терзали, угрожали ножом: в Киеве пьяный полицейский напал на девочку и забрал у нее телефон (39)

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- В Киеве пьяный полицейский с ножом пытался ограбить школьницу : 368.media 14:04
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- В Киеве пьяный полицейский напал на 12-летнюю девочку : Українські реалії 13:53
- В Киеве задержали полицейского, который пьяным напал на девочку : Kramatorsk.info 13:52
- В Киеве пьяный полицейский напал с ножом на ребенка и отобрал смартфон : Страна.ua 13:47
- В Киеве полицейский под угрозой ножа ограбил 12-летнюю девочку : Измаил вечерний 13:46
- Пьяный полицейский напал в Киеве на 12-летнюю девочку и отобрал у нее телефон : Українські Новини 13:45
- Следователи ГБР задержали в Киеве пьяного полицейского, который напал на 12-летнюю девочку : УкропNews.com 13:45
- Следователи ГБР задержали в Киеве пьяного полицейского, который напал на 12-летнюю девочку : UAZMI 13:45
- В Киеве пьяный полицейский отобрал у 12-летней девочки мобильный телефон : УкропNews.com 13:45
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- В Киеве задержали полицейского, который пьяным напал на девочку : Українська правда 13:41
- Нападение на 12-летнюю девочку в Киеве: в ГБР рассказали подробности инцидента : Гуру.ua 13:39
- В Киеве полицейский под угрозой ножа ограбил 12-летнюю девочку : Гуру.ua 13:39
- В Киеве пьяный полицейский отобрал у 12-летней девочки телефон : Главное 13:35
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- В Киеве полицейский ограбил 12-леднюю девочку : ReplyUA.net 13:30
- В Киеве пьяный полицейский отобрал у 12-летней девочки мобильный телефон : УНИАН 13:18
- В Киеве полицейский набросился на 12-летнюю девочку и отобрал у нее телефон : Аргументы и Факты Украина 13:08
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- В Киеве полицейский под угрозой ножа ограбил 12-летнюю девочку : Сегодня.ua 12:42
- В Киеве полицейский с ножом напал на девочку : Подробности.ua 12:40
- В Киеве пьяный полицейский отобрал у девочки телефон : DsNews 12:33
- В Киеве пьяный полицейский отобрал телефон у девочки : Досье 12:26
- В Киеве пьяный полицейский с другом отобрал у 12-летней девочки телефон : Преступности.нет 12:20
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