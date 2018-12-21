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Терзали, угрожали ножом: в Киеве пьяный полицейский напал на девочку и забрал у нее телефон (39)

MIGnews.com.ua 2018.12.21 14:08
MIGnews.com.ua В Киеве сотрудник полиции в состоянии алкогольного опьянения напал на девочку в возрасте 12 лет и отобрал у нее мобильный телефон. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований. Представители ведомства расследуют нападение двух мужчин на девочку, один из которых оказался правоохранителем. "Происшествие случилось вчера, 20 декабря, около 18:00, в одном из
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