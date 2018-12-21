Российский ракетный фрегат движется в Азовское море (39)

- Россия усиливает военное присутствие в Азовском море : NewsNetwork 16:14
- Российский ракетный фрегат движется в направлении Азовского моря : Местные вести 16:10
- Россия направила ракетный фрегат в сторону Азовского моря : Вести-UA 15:57
- Российский ракетный фрегат движется в Азовское море : Время новостей 15:46
- Ракетный корабль РФ с вертолетом на борту направляется в Азовское море : InfoResist.org 15:16
- "Ответка" Турчинову: Россия направила в Азовское море вооруженный ракетный фрегат : Антикор.com.ua 15:10
- Россия направила к Азовскому морю ракетный фрегат - СМИ : Вечерние Вести 15:02
- Российский ракетный фрегат движется в Азовское море : Kramatorsk.info 14:52
- В Азовское море движется ракетный фрегат РФ : IPnews 14:45
- В Азовское море направляется российский ракетный фрегат : Українські Новини 14:45
- РФ отправила ракетный фрегат в Азовское море : Центр журналистских расследований 14:44
- Россия перебрасывает ракетный фрегат в Азовское море - СМИ : ICTV Факти 14:36
- Российский ракетный фрегат с вертолетом на борту двигается в сторону Азовского моря : Экономические новости 14:33
- Российский фрегат с "Калибрами" замечен на пути в Азовское море : Диванная Сотня 14:33
- Российский ракетный фрегат движется в Азовское море : Комментарии.UA 14:32
- Россия направила из Крыма в Азовское море ракетный фрегат : ДонПресс 14:26
- Россия направила к Азовскому морю ракетный фрегат - СМИ : DailyUA 14:23
- Ракетный фрегат РФ с вертолетом движется в направлении Азовского моря - Reuters : Зеркало недели. Украина 14:15
- Ракетный фрегат РФ движется в направлении Азовского моря - Reuters : ATR.ua 14:12
- В Азовское море движется российский ракетный фрегат с вертолетом на борту : Інформатор.news 14:06
- В Азовское море движется российский ракетный фрегат с вертолетом на борту (ФОТО) : ГолосUA 14:05
- Российский фрегат с "Калибрами" замечен на пути в Азовское море : Главное 14:05
- Россия увеличивает военные силы в акватории Азовского моря - Reuters : Dialog.ua 14:02
- Ракетный фрегат РФ движется в направлении Азовского моря - СМИ : Українські національні новини 13:48
- Российский ракетный фрегат движется в направлении Азовского моря - Reuters : Times.dn.ua 13:47
- Ракетный фрегат РФ движется в направлении Азовского моря - СМИ : ПрессОрг24 13:47
- Reuters: Ракетный фрегат РФ с вертолетом движется в направлении Азовского моря : Електронні Вісті 13:45
- Российский ракетный фрегат с вертолетом движется в направлении Азовского моря, - Reuters : Еспресо TV 13:34
- Российский ракетный фрегат движется в направлении Азовского моря - Reuters (фото) : УНИАН 13:33
- Российский ракетный фрегат движется в направлении Азовского моря - Reuters : BlackSeaNews.net 13:32
- "Ответка" Турчинову: Россия направила в Азовское море вооруженный ракетный фрегат : Elise Journal 13:30
- Россия направила к Азовскому морю ракетный фрегат, - СМИ : Политолог.net 13:22
- Ракетный фрегат РФ движется из Крыма к Азовскому морю - Reuters : Укринформ 13:17
- Российский ракетный фрегат движется в направлении Азовского моря - Reuters : УкропNews.com 13:15
- Российский ракетный фрегат движется в направлении Азовского моря - Reuters : ОстроВ 13:10
- Ракетный фрегат РФ с вертолетом движется в направлении Азовского моря - Reuters : Новое Время 13:10
- Reuters: Россия отправила военный корабль к Азовскому морю : Новости Донбасса 13:09
- Российский ракетный фрегат движется в направлении Азовского моря - Reuters : УНИАН 12:48