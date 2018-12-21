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Фокус: Украина

Российский ракетный фрегат движется в Азовское море (39)

Комментарии.UA 2018.12.21 14:32
На борту фрегата виден вертолет Сторожевой корабль заметили в 1,5 морских милях от берега в районе Феодосии. Российский ракетный фрегат с вертолетом движется с оккупированного Крыма в направлении Азовского моря. Российский ракетный фрегат, движется в направлении Азовского моря примерно за 1,5 морских миль от побережья оккупированной Россией Феодосии. На палубе был вертолет. На вооружении ЧФ РФ имеются сторожевые корабли (фрегаты) "Ладный",
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