За один день две жительницы Киева умерли от гриппа (45)

Комсомольская Правда в Украине 2018.12.21 18:46

Фото: GettyImages Медики говорят, что обе женщины находились в группе риска. В украинской столице сразу две женщины скончались от гриппа за один день. Об этом 21 декабря сообщило агентство Укринформ со ссылкой на заведующую кафедрой инфекционных болезней НМУ им.А.Богомольца, профессора Ольгу Голубовскую. - В Киеве сегодня ночью и утром от гриппа группы А умерли два человека: женщины 47 и 86 лет.