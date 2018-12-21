В Киеве полиция избила женщин в метро: среди пострадавших две беременные (45)

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- Полиция проверяет информацию об избиении правоохранителями женщин в метро Киева : Новое Время 16:11
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