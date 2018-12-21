В Киеве полиция избила женщин в метро: среди пострадавших две беременные (45)

Аргументы и Факты Украина 2018.12.21 19:08

По факту избиения женщин в метро, существуют две версии: по одной из версий женщин избили полицейские, а по второй - мужья. В Киеве полиция избила женщин в метро: среди пострадавших две беременные © / Скриншот Киев, 21 декабря - АиФ-Украина. Украинцы стали активно продавать "пакеты малыша" от государства В Киеве сотрудники полиции, которые охраняют метрополитен, на станции "Политехнический институт" избили четырех женщин.