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В Австрии произошла стрельба, есть жертвы

В Австрии произошла стрельба, есть жертвы (52)

РИА Мелитополь 2018.12.21 16:31
В центре австрийской столицы Вене в пятницу, 21 декабря, произошла стрельба, в результате которой есть погибшие и раненые. Об этом со ссылкой на местных правоохранителей сообщает РИА Новости. Указано, что около 13:30 (14:30 по киевскому времени) в районе площади Люгек, где расположен одноименный ресторан, были обнаружены два человека с огнестрельными ранениями. "На данный момент известно, что два человека получили тяжелые ранения, один
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