В Австрии произошла стрельба, есть жертвы (52)

- Неизвестный открыл стрельбу в центре Вены: кровь, смерть, паника : Znaj.ua 17:47
- Стрельба в центре Вены - подозреваемый задержан -> : Вести.ua 17:45
- Стрельба в кафе Вены: пострадавший скончался, преступник схвачен : Сегодня.ua 17:42
- В центре Вены произошла стрельба: есть погибший : Hronika.info 17:40
- Перестрелка в центре Вены: СМИ сообщили о задержании подозреваемого : Новое Время 17:40
- Стрельба в Вене: украинцев нет среди пострадавших : Громадське телебачення 17:37
- В Вене задержали устроившего стрельбу в центре города : Главное 17:35
- В центре Вены произошла стрельба, есть погибший : FinOboz 17:33
- Стрельба в центре Вены: есть погибшие : Факты 17:32
- В центре Вене была стрельба, есть жертвы : Комсомольская Правда в Украине 17:32
- В Вене неизвестные устроили стрельбу возле ресторана, есть погибший (ФОТО, ВИДЕО) : Ракурс 17:27
- Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Вене : Зеркало недели. Украина 17:17
- В центре Вены произошла стрельба, есть жертвы : УкропNews.com 17:16
- Стрельба в центре Вены : Електронні Вісті 17:15
- Стрельба в Вене: полиция задержала стрелка : Телеграф.com.ua 17:13
- В столице Австрии произошла стрельба: Есть погибший : Телеграф.com.ua 17:13
- В центре Вены произошла стрельба, есть погибший : ДнепрCity.net 17:07
- В центре Вены произошла перестрелка, есть погибший : Еспресо TV 17:04
- В центре Вены произошла стрельба: есть погибший : Українські національні новини 17:03
- В центре Вены произошла стрельба, есть жертвы : Укринформ 17:02
- Перестрелка в центре Вены: есть погибший : Комментарии.UA 17:02
- В центре Вены произошла стрельба: есть погибший : ПрессОрг24 17:02
- В центре Вены в результате стрельбы погиб человек : Вечерние Вести 17:02
- Стрельба в центре Вены: два человека ранены : Телеканал новин "24" 17:00
- В центре Вены в результате стрельбы погиб человек : УРА-Информ 16:54
- В центре Вены произошла стрельба, есть жертвы : ТВі 16:50
- Стрельба в ресторане в Вене: один человек погиб : УкропNews.com 16:45
- В центре Вены неизвестный мужчина открыл стрельбу. Есть пострадавшие : ТСН.ua 16:44
- Стрельба в центре Вены: ресторан оцеплен, есть пострадавшие : Инфолайн 16:42
- Стрельба в центре Вены: один человек погиб, один ранен : ЛІГАБізнесІнформ 16:38
- Мафия устроила перестрелку в Австрии: есть жертвы и раненные : Hyser 16:36
- В центре Вены в результате стрельбы погиб человек : Главное 16:35
- Стрельба в центре Вены: очевидцы сообщают о жертвах : From-UA.com 16:34
- В центре Вены произошла стрельба, есть жертвы : Фокус 16:34
- В центре Вены произошла стрельба, есть жертвы (фото) : УНИАН 16:33
- В центре Вены произошла стрельба, по меньшей мере один погибший : УП Європейська правда 16:31
- В Австрии произошла стрельба, есть жертвы : РИА Мелитополь 16:31
- Стрельба в Вене: СМИ сообщили о погибшем : Realist.online 16:29
- В центре Вены неизвестный расстрелял двоих человек и скрылся. Сообщается об одном погибшем : Страна.ua 16:17
- Стрельба в ресторане в Вене: один человек погиб : Зеркало недели. Украина 16:17
- В центре Вены произошла стрельба, по меньшей мере один погибший : Vector News 16:17
- В центре Вены произошла стрельба, есть раненые : Сегодня.ua 16:12
- В центре Вены произошла перестрелка : Новое Время 16:11
- В центре Вены произошла стрельба: есть жертвы, преступник сбежал : Обозреватель 16:10
- В центре Вены произошла перестрелка: двое раненых : Громадське телебачення 16:06