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Фокус: Украина

Гандзюк могли убить из-за ее борьбы с незаконной вырубкой леса на Херсонщине - СБУ (47)

ATR.ua 2018.12.21 17:12
21 декабря 2018 16:14 Служба безопасности Украины (СБУ) прорабатывает одну из следственных версий относительно убийства Екатерины Гандзюк в связи с ее активной позицией относительно незаконной вырубки леса на территории Херсонской области. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе СБ Украины. "В рамках досудебного расследования правоохранители установили, что на территории Голопристанского, Олешковского и других районов Херсонской
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