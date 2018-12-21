Гандзюк могли убить из-за ее борьбы с незаконной вырубкой леса на Херсонщине - СБУ (47)

- Убийство Гандзюк: СБУ сообщила о новых подозреваемых : Газета Вгору 20:58
- Названа одна из основных версий убийства Катерины Гандзюк - СБУ : Типичный Херсон 20:44
- СБУ в ходе дела Гандзюк разоблачила вырубку леса на Херсонщине : UA.news 20:44
- Убийство Гандзюк: в деле появились новые подозреваемые : ДонПресс 20:26
- Следствие по делу Гандзюк вышло на новый след, объявлены подозрения - СБУ : DailyUA 20:23
- СБУ - Названа одна из основных версий убийства Катерины Гандзюк -> : Вести.ua 19:45
- Следствие по делу убийства Гандзюк отрабатывает новую версию : Hronika.info 19:40
- Новый поворот в деле об убийстве Гандзюк : Винница Реал 19:29
- По делу Гандзюк семи фигурантам объявлено о подозрении в совершении убийства : Винница Реал 19:29
- СБУ озвучила "лесную" версию убийства Гандзюк : ОРД 19:17
- По делу Гандзюк проходят семеро подозреваемых : Без Табу 19:16
- СБУ отрабатывает новую версию в деле Гандзюк : FaceNews 19:16
- Следствие по делу Гандзюк вышло на новый след, объявлены подозрения семи подозреваемым - СБУ : Николаевский центр журналистских расследований 19:09
- Убийство Гандзюк: 7 задержанных и основная версия СБУ : ICTV Факти 19:06
- Убийство Гандзюк: СБУ сообщила о новых подозреваемых : Інформатор.news 19:06
- Следствие по делу Гандзюк вышло на новый след, объявлены подозрения - СБУ : Kherson.life 18:50
- СБУ отрабатывает новую версию убийства Катерины Гандзюк : Центр журналистских расследований 18:44
- Убийство Гандзюк: следователи СБУ выдвинули новую версию : Новости без границ 18:37
- В деле убийства Гандзюк есть семь подозреваемых, - СБУ : IPress.ua 18:37
- В СБУ назвали одну из основных версий убийства активистки Гандзюк : Политолог.net 18:22
- СБУ объявила 7 подозрений при отработке версии по делу Гандзюк : Петр и Мазепа 18:20
- В СБУ назвали одну из основных версий убийства активистки Гандзюк : InfoResist.org 18:16
- Убийство Гандзюк: в СБУ заявили о новых версиях в деле : Подробности.ua 18:10
- Убийство Гандзюк: следователи СБУ выдвинули новую версию : Антикор.com.ua 18:10
- СБУ сообщила о подозрении в убийстве Гандзюк семи фигурантам дела : Bigmir)net Новости 18:09
- Семерым фигурантам по делу Гандзюк объявили о подозрении : УРА-Информ 17:53
- В деле об убийстве Гандзюк семь подозреваемых - СБУ : ТВі 17:50
- В СБУ озвучили новую версию в деле Гандзюк : Слово і Діло 17:42
- Дело Гандзюк: в СБУ напали на новый след : Обозреватель 17:39
- В СБУ заявили, что убийство Гандзюк связано с контрабандой леса в Херсонской области : NewsOne 17:39
- Убийство Гандзюк: в СБУ назвали новую версию преступления : Главред 17:35
- Названа новая версия убийства Гандзюк: замешаны чиновники : ForUm 17:34
- Благодаря делу Гандзюк на Херсонщине разоблачили незаконную вырубку леса : Укринформ 17:33
- Убийство Гандзюк: следователи СБУ выдвинули новую версию : Факты 17:32
- Убийство Гандзюк: следствие обнаружило новые факты : Realist.online 17:29
- В деле Гандзюк появилась новая версия, - СБУ : #Буквы 17:18
- В СБУ назвали свою версию убийства Гандзюк : ПрессОрг24 17:17
- Гандзюк могли убить из-за разоблачения ею схем незаконной вырубки леса - СБУ : ТСН.ua 17:14
- Гандзюк могли убить из-за ее борьбы с незаконной вырубкой леса на Херсонщине - СБУ : ATR.ua 17:12
- Следствие по делу Гандзюк вышло на новый след, объявлены подозрения - СБУ : Українська правда 17:11
- СБУ назвала одну из версий убийства Гандзюк : ЛІГАБізнесІнформ 17:08
- Силовики озвучили основную версию убийства Гандзюк : From-UA.com 17:04
- В деле убийства Гандзюк семь подозреваемых, - СБУ : Еспресо TV 17:04
- В СБУ назвали свою версию убийства Гандзюк : Українські національні новини 17:03
- СБУ поделилась информацией о деле Гандзюк : Диванная Сотня 17:03
- Семи фигурантам дела по убийству Гандзюк объявили подозрение : РБК-Україна 16:41