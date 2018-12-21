Гандзюк могли убить из-за ее борьбы с незаконной вырубкой леса на Херсонщине - СБУ (47)

ATR.ua 2018.12.21 17:12

21 декабря 2018 16:14 Служба безопасности Украины (СБУ) прорабатывает одну из следственных версий относительно убийства Екатерины Гандзюк в связи с ее активной позицией относительно незаконной вырубки леса на территории Херсонской области. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе СБ Украины. "В рамках досудебного расследования правоохранители установили, что на территории Голопристанского, Олешковского и других районов Херсонской