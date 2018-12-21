Теперь официально: Евросоюз продлил санкции против России (44)

Медиа-группа "Объектив" 2018.12.21 21:13

Мир 21 декабря, 20:45 137 Анастасия Деева Экономические санкции Евросоюза, связанные с банковским, финансовым и энергетическим секторами РФ, официально продлены до 31 июля 2019 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС. "21 декабря 2018 года Совет ЕС продлил экономические санкции, направленные на конкретные секторы российской экономики, до 31 июля 2019 года", - говорится в сообщении. Продление санкций Совет утвердил единогласно.