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Фокус: Украина

Теперь официально: Евросоюз продлил санкции против России (44)

Медиа-группа "Объектив" 2018.12.21 21:13
Мир 21 декабря, 20:45 137 Анастасия Деева Экономические санкции Евросоюза, связанные с банковским, финансовым и энергетическим секторами РФ, официально продлены до 31 июля 2019 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС. "21 декабря 2018 года Совет ЕС продлил экономические санкции, направленные на конкретные секторы российской экономики, до 31 июля 2019 года", - говорится в сообщении. Продление санкций Совет утвердил единогласно.
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