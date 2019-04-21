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"Пи*дит!": один из создателей "5 канала" осадил Порошенко

"Пи*дит!": один из создателей "5 канала" осадил Порошенко (26)

Антикор.com.ua 2019.04.20 21:11
Украинский журналист, один из создателей "5 канала" Роман Скрыпин прокомментировал заявление кандидата в президенты Петра Порошенко о том, что коллектив телеканала принимал непосредственное участие в событиях "Оранжевой революции". На своей странице в социальной сети Facebook Скрыпин заявил, что Порошенко - "пи*дит", так как журналисты были обмануты менеджментом телеканала во главе с политиком, а за "свободу слова" пришлось заплатить слишком большую цену.
ЗЕЛЕНСКИЙ, ПОРОШЕНКО, ДЕБАТЫ, КАНДИДАТ, ПЕТР, УКРАИНА, Порошенко, Зеленский, Украина, Киев, Россия
2019.04.21 (26)

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