"Пи*дит!": один из создателей "5 канала" осадил Порошенко (26)

Антикор.com.ua 2019.04.20 21:11

Украинский журналист, один из создателей "5 канала" Роман Скрыпин прокомментировал заявление кандидата в президенты Петра Порошенко о том, что коллектив телеканала принимал непосредственное участие в событиях "Оранжевой революции". На своей странице в социальной сети Facebook Скрыпин заявил, что Порошенко - "пи*дит", так как журналисты были обмануты менеджментом телеканала во главе с политиком, а за "свободу слова" пришлось заплатить слишком большую цену.