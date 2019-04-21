"Пи*дит!": один из создателей "5 канала" осадил Порошенко (26)

2019.04.21 (26)2019.04.20 (905) →
- Суд по снятию Зеленского с выборов: Прямая трансляция : Маю право 00:57
- Заседание по Зеленскому: последние подробности : Ukrainianwall.com 00:50
- Помпео говорил по телефону и с Порошенко, и с Зеленским, и заявил о поддержке целостности Украины : UAZMI 00:45
- В США обещают и дальше помогать Украине с любым президентом : Times.com.ua 00:45
- Все УИК получили избирательные бюллетени от окружных комиссий - председатель ЦИК : ТСН.ua 00:44
- У Зеленского отреагировали на судебный иск : Инфолайн 00:43
- Владимира Зеленского могут снять с выборов Президента: решение суда : Информатор 00:43
- В Госдепе США оценили сотрудничество с Украиной после выборов : РБК-Україна 00:41
- Выборы президента Украины: открылся первый избирательный участок : Обозреватель 00:40
- Выборы. У Зеленского объяснили заявление о "повстанцах ДНР и ЛНР" : ЛІГАБізнесІнформ 00:38
- Бюллетени от окружных избирательных комиссий получили 100% УИК : Новости без границ 00:37
- В Австралии открылся первый участок на выборах президента Украины : Громадське телебачення 00:36
- Судья, которая рассматривает иск о снятии Зеленского с выборов, ранее отказалась декларировать доходы своего мужа : Інформатор.news 00:36
- В ЦИК заявили, что требование истца к Зеленскому не соответствует закону : DsNews 00:33
- Зеленский в гневе заступился за жену : Бизнес.медиа 00:18
- Нацполиция приняла 262 заявления о нарушениях в "день тишины" : Зеркало недели. Украина 00:17
- В Госпогранслужбе насчитали 2,3 тыс. международных наблюдателей : Зеркало недели. Украина 00:17
- Нет перспектив: У Зеленского прокомментировали иск о снятии его с выборов : Цензору.нет 00:16
- Хилько известен подачей "странных" исков: реакция штаба Зеленского на попытку снятия с выборов : Українські Новини 00:15
- Все 100% участковых избирательных комиссий получили бюллетени для голосования ЦИК Слипачук : UAZMI 00:15
- Выборы 2019: как проходит второй тур голосования : РБК-Україна 00:11
- Судья, которая рассматривает иск о снятии Зеленского с выборов, ранее отпустила из-под ареста пасынка Фирташа : Інформатор.news 00:06
- В Украине в воскресенье пройдет второй тур выборов президента : Интерфакс-Україна 00:06
- Зеленского нельзя снять с выборов по существующему законодательству, - эксперт : В Кулаке 23:58
- "У этого дела нет перспектив". У Зеленского ответили на иск о снятии с выборов : Маю право 23:57
- На "Олимпийском" прошли дебаты Порошенко и Зеленского (полное видео) : Корабелов.инфо 23:52