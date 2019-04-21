"Смотрите порохоботы!": Зеленский отреагировал на скандал вокруг его жены (7)

#Буквы 2019.04.21 00:18

Опубликовано: Суббота, 20 апреля 2019 23:22 Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал, разгоревшийся вокруг его супруги Елены из-за обнародованного ею в Facebook поста. Так, на странице Зеленского в Facebook появилось сообщение со ссылкой на пост от 2014 года. По всей видимости, именно этот пост подразумевала Елена Зеленская, когда сообщила, что сделала "перепост с возмущением действиями российских пропагандистов".