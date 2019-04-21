Народный календарь и астровестник 21 апреля: на кого ожидают кардинальные изменения (94)

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- "Не я бью - верба бьет": традиции и приметы Вербного воскресенья : LeMonade.style 12:55
- Измаильчане празднуют сегодня Вербное воскресенье (ВИДЕО) : Измаил-Сити 12:48
- Вербна неділя 2019: привітання зі святом в листівках : Znaj.ua 12:46
- "Я в храм - сегодня большой праздник". Ляшко сказал, что не пойдет голосовать : ТСН.ua 12:44
- Вербное воскресенье 2019: Приметы, традиции и поверья праздника : Телеграф.com.ua 12:43
- Освящая вербу, не забудем освятить себя : Горловская и Славянская епархия УПЦ 12:40
- Вербное воскресенье: традиции праздника : Горловская и Славянская епархия УПЦ 12:40
- В Одессе празднуют Вербное воскресенье : Одесса News 12:14
- Сегодня украинцы празднуют Вербное воскресенье: что нельзя делать : Барометр Южноукраинска 12:11
- Вербное воскресенье. Традиции, приметы и особенности : 06267.com.ua Дружковка 12:00
- Криворожане отмечают вербное воскресенье: что нужно сделать, приметы и поверья : Krivbass.city 11:52
- Сегодня христиане восточного обряда празднуют Вербное воскресенье : Kramatorsk.info 11:51
- Сегодня христиане восточного обряда празднуют Вербное воскресенье, а западного - Пасху : Ирта-Fax 11:44
- Вербное воскресенье: что можно и чего нельзя делать в этот день : Вибори в Україні та світі 11:17
- Вербное воскресенье 2019: традиции и приметы праздника : Бессарабия Информ 11:16
- Вербное воскресенье. Традиции, приметы и особенности : 6262.com.ua Славянск 11:05
- У православных сегодня Вербное воскресенье : Главное 11:04
- Сегодня православные и греко-католики Харькова отмечают Вербное воскресенье: традиции праздника и поздравленин Президента Украины (ВИДЕО) : Городской Дозор 11:03
- Сегодня католическая Пасха: главные традиции и запреты праздника : 06239.com.ua Покровск и Мирноград 11:01
- Вербное воскресенье 2019 года: история и традиции праздника : Вісті Придніпров'я 10:55
- Христиане западного обряда празднуют Пасху, а восточного - Вербное воскресенье : Лента новостей Одессы 10:55
- Сегодня - Вербное воскресенье: главные обычаи и запреты праздника : Високий Вал 10:53
- Как херсонцы празднуют Вербное воскресенье : ІА "Херсонці" 10:48
- Вербные ветки на Вербное воскресенье 2019: Сколько должно быть и как их украсить : Телеграф.com.ua 10:43
- Как херсонцы празднуют Вербное воскресенье : Херсон Онлайн 10:36
- Вербное воскресенье: история и традиции праздника : Gazeta.ua 10:35
- Сегодня христиане восточного обряда празднуют Вербное воскресенье, а западного - Пасху : ForUm 10:34
- Вербное воскресенье 2019: дата праздника, что можно и нельзя делать в этот день : Телеканал новин "24" 10:30
- 21 апреля - Вход Господень в Иерусалим : Православная жизнь 10:28
- Сегодня Вербное воскресенье: традиции и запреты праздника 21 April 2019, 10:22 : Николаев в подробностях 10:26
- Сегодня католическая Пасха: главные традиции и запреты праздника : P-kontrol.in.ua 10:22
- Сегодня православные и греко-католики отмечают Вербное воскресенье : #Буквы 10:18
- Сегодня римо-католики отмечают Воскресение Христово : #Буквы 10:18
- Украинцы восточного обряда празднуют вербное воскресенье : ТСН.ua 10:14
- Православные празднуют Вербное воскресенье : Новости Ю 10:13
- Вербное воскресенье: традиции и обряды праздника : Весь Харьков 10:09
- Не я бью, верба бьет: традиции и обряды Вербного воскресенья 2019 : Херсон Онлайн 10:07
- Сегодня православные празднуют Вербное воскресенье : Знамя индустрии 10:04
- Сегодня Вербное воскресенье: традиции и запреты праздника : МИГ Запорожья 10:03
- Вербное воскресенье: традиции и обряды праздника : АТН 10:02
- Сегодня католическая Пасха: главные традиции и запреты праздника : МИГ Запорожья 10:02
- Народный календарь и астровестник 21 апреля: на кого ожидают кардинальные изменения : МИГ Запорожья 10:02
- Христиане западного обряда празднуют Пасху, а восточного - Вербное воскресенье : 04868.com.ua Черноморск 10:00
- Сегодня Вербное воскресенье: история праздника и приметы : Мариупольские новости 09:56
- Вербное воскресенье 2019: что категорически нельзя делать : Znaj.ua 09:47