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Народный календарь и астровестник 21 апреля: на кого ожидают кардинальные изменения (94)

МИГ Запорожья 2019.04.21 10:02
Автор: Н 21/04/2019 Сегодня Вербное воскресенье; что делали наши предки, чтобы нечистая сила не правила и на кого ожидают кардинальные изменения Сегодня католики празднуют Пасху, а у нас - Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье. В этот день Иисус верхом на кротком ослике триумфально въехал в Иерусалим. Местный люд радостно приветствовал Иисуса, устилая Ему дорогу пальмовыми ветвями.
ВЕРБА, ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВЕТОЧКА, ИЕРУСАЛИМ, ИИСУС, ПАСХА, Иерусалим, Украина
2019.04.21 (94)

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