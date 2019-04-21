Народный календарь и астровестник 21 апреля: на кого ожидают кардинальные изменения (94)

МИГ Запорожья 2019.04.21 10:02

Автор: Н 21/04/2019 Сегодня Вербное воскресенье; что делали наши предки, чтобы нечистая сила не правила и на кого ожидают кардинальные изменения Сегодня католики празднуют Пасху, а у нас - Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье. В этот день Иисус верхом на кротком ослике триумфально въехал в Иерусалим. Местный люд радостно приветствовал Иисуса, устилая Ему дорогу пальмовыми ветвями.