"ПриватБанк" мог выводить деньги через Кипр, - расследование (2)

DsNews 2019.04.20 18:03

Центр исследования коррупции и организованной преступности (Organized crime and corruption reporting project, OCCRP) опубликовал свою версию того, как бывшие собственники "ПриватБанка" могли выводить из него миллиарды долларов через Кипр Авторы OCCRP отмечают, что 5,5 млрд долларов были выведены из Украины через филиал "ПриватБанка" на Кипре, передает "ДС" со ссылкой на BBC. В частности, как отмечается, такая схема позволяла скрыть факт, что деньги