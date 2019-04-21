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Фокус: Украина

Из-за небольшого размера бюллетеня можно увидеть за кого голосуют избиратели, - КИУ

Из-за небольшого размера бюллетеня можно увидеть за кого голосуют избиратели, - КИУ (75)

Рубрика 2019.04.21 12:32
Фото Reuters Наблюдатели КИУ во всех регионах Украины сообщают, что на участках часто можно увидеть за кого проголосовал тот или иной избиратель. Это происходит в связи с небольшим размером бюллетеня, отметку на котором можно увидеть сквозь прозрачную урну, сообщают в КИУ. Избиратели часто сворачивают бюллетень, бросая его в урну для голосования, поэтому можно увидеть за кого они проголосовали.
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2019.04.21 (75)

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