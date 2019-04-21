Из-за небольшого размера бюллетеня можно увидеть за кого голосуют избиратели, - КИУ (75)

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- Выборы-2019: на одном из участков умер избиратель : Kherson.life 12:49
- Зеленского на участке встретила активистка Femen : Kherson.life 12:49
- Бюллетень во втором туре такой, что видно, за кого голосуют - КИУ : Укринформ 12:47
- Второй тур выборов: первые данные о явке избирателей : Трибун Луганска 12:46
- На Харьковщине проголосовали 19,6% избирателей - ЦИК : Харків Таймс 12:45
- Все избирательные участки Бердянска и Запорожской области открылись вовремя. Полиция напоминает о запрете селфи с бюллетенем : ГОРОД Бердянск 12:37
- В Тернопольской области на избирательном участке умер мужчина : Факты 12:32
- Из-за небольшого размера бюллетеня можно увидеть за кого голосуют избиратели, - КИУ : Рубрика 12:32
- Зеленского на участке встретила активистка Femen : РИА Мелитополь 12:28
- Нелегкий выбор: на некоторых участках не хватает бюллетеней и урн для них : Vector News 12:16
- Появились первые данные о явке избирателей на голосовании во втором туре : UAinfo 12:15
- Зеленского на участке встретила активистка Femen : Bigmir)net Новости 12:09
- Зеленского на участке встретила активистка Femen : Nikolaev-City.net 12:09
- Выборы. Количество избирателей в Турции выросло на 43% : ЛІГАБізнесІнформ 12:08
- На избирательном участке Праге образовалась огромная очередь еще до открытия : AnalitikaMedia 12:07
- Выборы 2019: В Праге люди выстроились огромной в очереди : Контракты.ua 12:07
- На одном из участков умер избиратель : ForUm 12:04
- Избирателям посоветовали не держать свой паспорт вместе с бюллетенем : Українські національні новини 12:03
- В Турции украинских избирателей стало на 43% больше : DsNews 12:03
- На Тернопольщине избиратель скончался прямо возле участка для голосования : DsNews 12:03
- Избирателям посоветовали не держать свой паспорт вместе с бюллетенем : ПрессОрг24 12:02
- Юлия Светличная проголосовала на президентских выборах: фото-факты : Вечерний Харьков 11:54
- Сотни избирателей пели гимн: в Праге невероятный ажиотаж из-за выборов (видео) : Корабелов.инфо 11:52
- В Праге большая очередь избирателей за полчаса до открытия участка : Kramatorsk.info 11:51
- Зеленский проголосовал на выборах президента : Зеркало недели. Украина 11:47
- Все участки для голосования в Запорожской области открылись вовремя - полиция : Индустриалка 11:45
- В Запорожской области избиратель "потерял" бюллетень в кабинке (Видео) : IPnews 11:44
- В Запорожской области все избирательные участки открылись вовремя : IPnews 11:44
- В Запорожской области избиратель вышел без бюллетеня из кабинки для голосования. Видео : РепортерUA 11:41
- Нелегкий выбор: на некоторых участках не хватает бюллетеней и урн для них : Українська правда 11:41
- Сотни избирателей пели гимн: в Праге невероятный ажиотаж из-за выборов : РБК-Україна 11:41
- Выборы в Украине: появились первые данные по явке избирателей : Обозреватель 11:40
- Первое нарушение: под Киевом избиратель убежал с бюллетенем : Bigmir)net Новости 11:39
- В Праге большая очередь избирателей до открытия участка : Новости без границ 11:37
- В Киевской области мужчина сбежал с бюллетенем с участка : ICTV Факти 11:36
- В Киевской области во время голосования гражданин сбежал с бюллетенем с избирательного участка : УНИАН 11:33
- Второй тур выборов: посол США сделала заявление : Слово і Діло 11:12
- Выборы президента Украины: появились первые фото с участков : Народна Правда 11:08
- В Праге выстроилась огромная очередь из избирателей за полчаса до открытия участка : MIGnews.com.ua 11:08
- Перекрестившись и на БТР украинцы голосуют по всей стране : News24UA 11:06
- Украинцы создали очереди на участках в соседних странах : Gazeta.ua 11:04
- В Одессе открылись избирательные участки: стартовал второй тур президентских выборов : Metronom.news 10:58
- В Киеве все избирательные комиссии работают в штатном режиме : Новости Киева 10:53