Из-за небольшого размера бюллетеня можно увидеть за кого голосуют избиратели, - КИУ (75)

Рубрика 2019.04.21 12:32

Фото Reuters Наблюдатели КИУ во всех регионах Украины сообщают, что на участках часто можно увидеть за кого проголосовал тот или иной избиратель. Это происходит в связи с небольшим размером бюллетеня, отметку на котором можно увидеть сквозь прозрачную урну, сообщают в КИУ. Избиратели часто сворачивают бюллетень, бросая его в урну для голосования, поэтому можно увидеть за кого они проголосовали.