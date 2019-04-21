40 криворожан сделали свой выбор на спецучастке в одной из горбольниц (75)

Первый Криворожский 2019.04.21 12:02

Фото: Первый Криворожский В Кривом Роге в городской больнице No1 по состоянию на 40 человек уже проголосовали за кандидата на пост Президента Украины. Как стало известно журналистке сайта "Первый Криворожский" на месте события, всего на этом спецучастке No121508 зарегистрировано 64 избирателя. Среди них - 24 криворожанина, которые не могут самостоятельно передвигаться. Читайте также: Криворожанка, которая проголосовала дважды в первом туре