40 криворожан сделали свой выбор на спецучастке в одной из горбольниц (75)

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- Мэр Днепра проголосовал на выборах президента Украины : Gorsovet.com.ua 12:38
- Борис Филатов проголосовал на выборах президента Украины : Мост Днепр 12:38
- Борис Филатов проголосовал на выборах президента Украины : Днепровский городской портал 12:37
- Выборы президента-2019: инструкция для избирателя : Новости Днепропетровска 12:25
- Второй тур выборов президента: украинцы за границей выстроились в длинные очереди, чтобы проголосовать (фото, видео) : УНИАН 12:18
- Выборы 2019: количество избирателей в Турции возросло на 43% после первого тура : Телеграф.com.ua 12:13
- В Польше на участках огромные очереди избирателей : DsNews 12:03
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- Второй тур выборов-2019. В Киеве зафиксировали нарушения : Новости Киева 11:53
- Второй тур выборов-2019. В Киеве зафиксировали нарушения : Status Quo 11:43
- Второй тур выборов президента: в сети устроили настоящий флешмоб. ФОТО : From-UA.com 11:34
- В Киеве уже сообщили о семи связанных с выборами нарушениях : ПрессОрг24 11:32
- Выборы Президента в Днепре: инструкция для избирателя : Днепровская Панорама 11:25
- В Киеве уже сообщили о семи связанных с выборами нарушениях : Українські національні новини 11:18
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- С вышиванками и флагами: как украинцы в Австралии голосовали во втором туре президентских выборов : NewsOne 11:09
- За порядком во время выборов следят больше 133 тысяч человек из подразделений МВД : НикВести 11:09
- Выборы президента-2019: инструкция для избирателя : 34 телеканал Днипро 11:03
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- Второй тур выборов президента: украинцы делятся первыми фото : Вести-UA 10:55
- Памятка избирателя: как голосовать и какие документы брать с собой : SlavInfo.dn.ua 10:45
- За порядком во время выборов следят более 133 тыс. человек из подразделений МВД : Известия в Украине 10:45
- По закону. Как голосовать правильно : Iнше ТВ 10:42
- Как украинцы голосуют в Австралии. Фото : РепортерUA 10:41
- В Праге за полчаса до открытия избирательного участка выстроилась очередь из украинцев : NewsOne 10:39
- Нехватка урн, бюллетеней и голосование без паспорта: первые нарушения во втором туре президентских выборов : NewsOne 10:39
- Второй тур выборов президента Украины 2019: главные подробности и инциденты : Главред 10:35
- За порядком во время выборов следят более 133 тыс. человек из подразделений МВД : DailyUA 10:23
- Второй тур выборов президента: сколько украинцев уже проголосовали в Австралии : Телеграф.com.ua 10:13
- Все избирательные участки в Одессе открыты : Одессит.ua 10:13
- Второй тур выборов в Украине 2019: что категорически запрещено делать на участках : Новини.net.ua 10:10
- За порядком во время выборов следят более 133 тыс. человек из подразделений МВД : Українські національні новини 10:03
- В Праге сотни украинцев стоят в очередях за полчаса до открытия участка (ФОТО) : DsNews 10:03
- За порядком во время выборов следят более 133 тыс. человек из подразделений МВД : ПрессОрг24 10:02
- "Голосуйте уверенно": МВД обещает украинцам безопасные выборы : Depo 10:02
- В Австралии украинцы начали голосовать на выборах президента : ПрессОрг24 10:02
- Как голосуют украинцы за границей: видео : Телеканал новин "24" 10:00
- Выборы президента Украины начались с Австралии : Kherson.life 09:49
- Как в Одессе проходит второй тур выборов президента (трансляция) : Южный Курьер Одесса 09:49
- Второй тур выборов президента: как украинцы голосуют в Австралии (фото) : УНИАН 09:48
- В Австралии украинцы начали голосовать на выборах президента : Українські національні новини 09:48
- Все избирательные участки Тернопольcкой области открылись вовремя : Українські національні новини 09:48