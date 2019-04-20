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Уже третий суд стал на сторону Коломойского в деле Приватбанка

Уже третий суд стал на сторону Коломойского в деле Приватбанка (14)

Українська правда 2019.04.20 23:40
Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал банка. Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на пресс-службу НБУ. В Нацбанке уже заявили о намерении обжаловать решение суда, которое было принято 20 апреля. "В 2015 году Коломойский, который на тот момент был совладельцем банка,
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2019.04.21 (14)

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