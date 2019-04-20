Уже третий суд стал на сторону Коломойского в деле Приватбанка (14)

Українська правда 2019.04.20 23:40

Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал банка. Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на пресс-службу НБУ. В Нацбанке уже заявили о намерении обжаловать решение суда, которое было принято 20 апреля. "В 2015 году Коломойский, который на тот момент был совладельцем банка,