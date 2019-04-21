День тишины: исчезла ли с улиц политическая реклама (5)

2019.04.21 (5)2019.04.20 (90) →
- Уголовное производство и 97 обращений: полиция отчиталась о дне тишины : Телеканал новин "24" 00:30
- Днепропетровская область одна из лидеров по нарушениям в "день тишины" : Новости Днепропетровска 00:25
- За рубежом началось голосование во втором туре выборов Президента Украины : DailyUA 00:23
- За рубежом началось голосование во втором туре выборов Президента Украины : Українські національні новини 00:03
- За рубежом началось голосование во втором туре выборов Президента Украины : ПрессОрг24 00:02