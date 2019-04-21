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Фокус: Украина

День тишины: исчезла ли с улиц политическая реклама (5)

ICTV Факти 2019.04.20 17:06
В день тишины перед вторым туром выборов на улицах осталась скрытая реклама с предвыборной агитацией. Движение Честно сообщает, что в день тишины на улицах украинских городов остается политическая реклама. Поскольку в рекламе нет выходных данных, но она выполнена в стилистике предвыборных кампаний обоих кандидатов, то формально это не нарушает избирательное законодательство. На улицах Львова осталась реклама с лозунгом Главное - не потерять страну,
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2019.04.21 (5)

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