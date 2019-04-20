Явка во втором туре: первые данные ЦИК на 11.00 (105)

ICTV Факти 2019.04.21 11:36

По состоянию на 11.00 на выборах президента Украины проголосовали 10,2% избирателей. Сейчас соответствующую информацию в ЦИК предоставили 10 избирательных округов. Наибольшая явка на это время наблюдается в Луганской области (22,08%). Наименьшая - в Ивано-Франковской области (8,1%). Читайте: Второй тур выборов президента в Украине (ОНЛАЙН) К слову, кандидат в президента Владимир Зеленский проголосовал во втором туре выборов.