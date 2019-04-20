Явка во втором туре: первые данные ЦИК на 11.00 (105)

2019.04.21 (105)2019.04.20 (9) →
- За Порошенко на выборах президента "проголосовал" внук : Вести-UA 12:55
- Президентские выборы: явка избирателей в Харьковской области : Вечерний Харьков 12:54
- Агитаторам Порошенко поступил приказ - "воровать" голоса за Зеленского : Ukrainianwall.com 12:50
- ЦИК сообщила первые данные о явке : КНК Медиа 12:49
- ЦИК показал первые данные о явке. Народ голосует активнее, чем в первом туре : Kherson.life 12:49
- Одесситы активно голосуют на выборах : Южный Курьер Одесса 12:49
- В посольстве США высказались о выборах президента Украины : Трибун Луганска 12:46
- В ЦИК обнародовали первые данные по явке избирателей : В Час Пик 12:45
- "Проголосовать за Украину": Парубий отдал свой голос на выборах : Телеграф.com.ua 12:43
- Второй тур выборов Президента Украины-2019: явка, экзитполы и результаты : Информатор 12:43
- Второй тур выборов Президента Украины 2019: какая явка в Киеве и области : Информатор 12:43
- Порошенко проголосовал на выборах : РБК-Україна 12:41
- Порошенко проголосовал на выборах президента: видео : Обозреватель 12:39
- Выборы в Украине: на одном из участков умер избиратель : NewsOne 12:39
- Выборы президента Украины-2019: как голосует Донбасс (свежие данные ЦИК) : Informator.media 12:36
- На выборах президента Украины на 11.00 проголосовали больше избирателей, чем в первом туре : Интерфакс-Україна 12:36
- Парубий призвал украинцев проголосовать за судьбу детей и страны : Интерфакс-Україна 12:36
- ЦИК сообщила первые данные о явке : From-UA.com 12:34
- Второй тур: явка избирателей на 11:00 составляет 17,43% : Еспресо TV 12:34
- Порошенко проголосовал на выборах Президента : Укринформ 12:33
- ЦИК обнародовала данные о явке по состоянию на 11:00 : Укринформ 12:33
- Выборы-2019: явка превысила 18% : Українські національні новини 12:33
- Объявили первые данные явки избирателей : Depo 12:32
- Выборы-2019: явка превысила 18% : ПрессОрг24 12:32
- В Мелитополе явка во втором туре выборов самая высокая по Запорожской области : РИА Мелитополь 12:28
- Первые данные по явке на выборах президента: лучше всех голосует Донетчина, хуже всех - Киев : ДонПресс 12:26
- ЦИК опубликовал первые данные о явке избирателей на участки - фото : Realist.online 12:26
- ЦИК обнародовала первые данные о явке избирателей : Донецкие Новости 12:25
- Явка избирателей: первые данные ЦИК по областям (ИНФОГРАФИКА) : Ракурс 12:25
- В "день тишины" в Украине зарегистрировано 97 сообщений, связанных с избирательным процессом : Новости Днепропетровска 12:25
- На участках находится крайне мало наблюдателей - КИУ : DailyUA 12:23
- ЦИК сообщила первые данные о явке : Vector News 12:16
- ЦИК обнародовала первые данные о явке на выборах : UATV 12:15
- Второй тур выборов президента: UATV проводит многоязычный информационный марафон : UATV 12:15
- По состоянию на 11:00 на выборах президента проголосовали 17,08% избирателей ИНФОГРАФИКА : UAZMI 12:15
- В Бахмуте идет голосование на выборах президента : Вечерний Бахмут 12:14
- ЦИК показала данные об утренней явке : UA1.com.ua 12:14
- ЦИК сообщила первые данные о явке : Українська правда 12:11
- Второй тур выборов президента: появились первые данные о явке запорожцев на участки (Обновляется) : РепортерUA 12:11
- По состоянию на 11.00 явка избирателей в Украине составила 17,08% : Новости N 12:10
- Второй тур выборов президента: как проходит голосование в Запорожье и Украине (ОБНОВЛЯЕТСЯ) : Акцент.zp.ua 12:09
- За три часа проголосовали почти 18% избирателей : Громадське телебачення 12:06
- Второй тур выборов: появились первые данные о явке избирателей : From-UA.com 12:04
- Выборы президента Украины: Потап доверил сыну важную миссию : Depo 12:02
- Выборы Президента: как голосуют украинцы во втором туре : Укринформ 12:02
- Явка на президентских выборах-2019: сколько украинцев проголосовало : Телеканал новин "24" 12:00