В Казахстане автобус попал в ДТП: 11 человек погибли (1)

Знамя индустрии 2019.04.20 11:04
20 апреля 2019, 10:06 | Происшествия
В аварийно-спасательных работах задействованы 50 человек и 15 единиц техники
В субботу, 20 апреля, на юге Казахстана перевернулся пассажирский автобус.
В результате ДТП 11 человек погибли, еще 29 пострадали.
Об этом пишет Тengrinews.kz .
Как сообщается, авария произошла примерно в пять часов утра в Кордайском
районе Жамбылской области на 181 километре автодороги Алматы - Ташкент.
АВТОБУС, КАЗАХСТАН, ТАШКЕНТ, ЧЕЛОВЕК, СТОЛКНОВЕНИЕ, ТРАССА, Казахстан
, Алматы