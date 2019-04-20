В Казахстане автобус попал в ДТП: 11 человек погибли (1)

Знамя индустрии 2019.04.20 11:04

20 апреля 2019, 10:06 | Происшествия В аварийно-спасательных работах задействованы 50 человек и 15 единиц техники В субботу, 20 апреля, на юге Казахстана перевернулся пассажирский автобус. В результате ДТП 11 человек погибли, еще 29 пострадали. Об этом пишет Тengrinews.kz . Как сообщается, авария произошла примерно в пять часов утра в Кордайском районе Жамбылской области на 181 километре автодороги Алматы - Ташкент.