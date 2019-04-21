Снятие Зеленского с выборов: Истец объяснил иск к кандидату (24)

DsNews 2019.04.21 00:03

Заявление в суд об отмене регистрации кандидата в президенты Владимира Зеленского подано из-за раздачи билетов на дебаты, которые состоялись между кандидатами в пятницу, 19 апреля Об этом сообщил истец Андрей Хилько во время заседания суда, передает "ДС" со ссылкой на "РБК-Украина". По мнению истца, билеты на дебаты являются подкупом избирателей. "Есть исчерпывающий перечень действий, которые предусмотрены в пункте 6