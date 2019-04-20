ЦИК назначила дату первых выборов депутатов ОТГ (3)

В Час Пик 2019.04.20 22:45

Марина Началова | Центральная избирательная комиссия назначила на 30 июня 2019 года первые местные выборы в 66 Объединенных территориальных громад и дополнительные выборы депутатов 30 сельских, поселковых советов. Решение было принятов 20 апреля на очередном заседании ЦИК, которое провела Председатель Комиссии Татьяна Слипачук, передает Час Пик со ссылкой на инфомацию на сайте ЦИК. Комиссия назначила на воскресенье, 30 июня 2019 г., первые выборы депутатов