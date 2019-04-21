На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв (107)

UATV 2019.04.21 12:45

Фото АР Рядом со столицей Шри-Ланки после масштабных атак прогремел седьмой за сутки взрыв. Об этом сообщает Obozrevatel со ссылкой на Idependent. Согласно данным местной полиции, в результате инцидента погибли два человека. Отмечается, что взрыв произошел в районе столичного зоопарка. Напомним, ранее шесть взрывов прогремели в трех гостиницах и трех церквях в Коломбо, а также в двух церквях в столичном пригороде Негомбо.