На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв (107)

- Взрывы на Шри-Ланке: в Коломбо произошел восьмой взрыв, на острове вводят комендантский час : УНИАН 12:48
- На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв : UATV 12:45
- На Шри-Ланке прогремели уже восемь взрывов. Среди погибших - 35 иностранцев, украинцы не пострадали : the Бабель 12:44
- В МИД Украины сообщили, что среди погибших на Шри-Ланке украинцев нет : Телеграф.com.ua 12:43
- Смертельные взрывы в отелях и церквях Шри-Ланки: все, что известно о трагедии : Информатор 12:43
- На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв, есть жертвы: фото, видео и подробности : Народна Правда 12:38
- Взрывы в церквях и отелях Шри-Ланки: 160 погибших : Контракты.ua 12:37
- На Шри-Ланке произошло еще два взрыва, объявлен комендантский час : LB.ua 12:37
- Восьмой взрыв произошел на Шри-Ланке : Интерфакс-Україна 12:36
- На Шри-Ланке седьмой взрыв: число жертв увеличивается : Gazeta.ua 12:35
- На Шри-Ланке произошел седьмой взрыв, есть погибшие : DsNews 12:33
- Жертвами серии взрывов на Шри-Ланке стали более 180 человек : DsNews 12:33
- В главном аэропорту Шри-Ланки усилены меры безопасности: людей просят прибывать не позже, чем за 4 часа до вылета : УНИАН 12:18
- Взрывы на Шри-Ланке: более 150 жертв, среди них иностранцы : Зеркало недели. Украина 12:17
- Шри-Ланка: в результате взрывов уже 185 погибших : Укринформ 12:17
- 156 погибших и сотни раненых: на Шри-Ланке в Пасху прогремели семь взрывов (ФОТО) : Без Табу 12:16
- В Шри-Ланке в результате серии взрывов погибли 156 человек : FaceNews 12:16
- В церквях и гостиницах Шри-Ланки произошли взрывы, десятки погибших (ФОТО+ВИДЕО) : Паноптикон 12:16
- Шри-Ланку всколыхнул седьмой взрыв: есть жертвы : Телеграф.com.ua 12:13
- В Шри-Ланке прогремел еще один взрыв: первые подробности : Обозреватель 12:10
- 156 погибших и сотни раненых: на Шри-Ланке в Пасху прогремели семь взрывов (ФОТО) : NewsMir.info 12:08
- Шесть взрывов на Шри-Ланке, 160 трупов. Появилось видео с места теракта на католическую Пасху : NewsMir.info 12:07
- Седьмой взрыв прогремел на Шри-Ланке, два человека погибли : Интерфакс-Україна 12:06
- Теракт в церквях и гостиницах на Шри-Ланке: более 100 погибших : Gazeta.ua 12:05
- Взрывы на Шри-Ланке: есть ли украинцы среди погибших : Gazeta.ua 12:05
- Взрывы в церквях Шри-Ланки: 160 погибших : Комментарии.UA 12:02
- Среди погибших на Шри-Ланке украинцев нет - МИД : Укринформ 12:02
- Взрывы в церквях и отелях Шри-Ланки: 160 погибших : Вечерние Вести 12:00
- Число погибших при взрывах на Шри-Ланке достигло 185 : ПрессОрг24 11:47
- В результате взрывов в Шри-Ланке погибли 160 человек, около 300 ранены : Власти.нет 11:46
- Число погибших при взрывах на Шри-Ланке достигло 185 : Время новостей 11:44
- На Шри-Ланке произошли взрывы в католических церквях во время пасхальной службы : Iнше ТВ 11:42
- Взрывы на Шри-Ланке: число погибших возросло до 160, раненых - около 400, - ОБНОВЛЯЕТСЯ : IPress.ua 11:36
- Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 180 человек : Интерфакс-Україна 11:36
- Серия взрывов в христианских церквях на Шри-Ланке: более 130 погибших, сотни раненых : Еспресо TV 11:34
- Число погибших при взрывах на Шри-Ланке достигло 185 : Українські національні новини 11:33
- Кровавая Пасха на Шри-Ланке. Взрывы в церквях и отелях, 25 человек погибло, 300 раненых : Donbass.UA 11:33
- Шесть взрывов на Шри-Ланке, 160 трупов. Появилось видео с места теракта на католическую Пасху : Страна.ua 11:32
- Теракты в церквях и гостиницах Шри-Ланки: 156 погибших, из них - 35 иностранцев : УП Європейська правда 11:31
- Премьер-министр Шри-Ланки осудил взрывы в церквях и отелях, назвав их трусливой атакой : Realist.online 11:26
- Взрывы в Шри-Ланке: число жертв растет : DailyUA 11:23
- Взрывы на Шри-Ланке: число погибших достигло 160 : Укринформ 11:17
- Теракт на Шри-Ланке: 500 раненных, десятки погибших : Вибори в Україні та світі 11:16
- Взрывы в церквях и отелях Шри-Ланки: 160 погибших : Антикор.com.ua 11:10