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На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв

На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв (107)

UATV 2019.04.21 12:45
Фото АР Рядом со столицей Шри-Ланки после масштабных атак прогремел седьмой за сутки взрыв. Об этом сообщает Obozrevatel со ссылкой на Idependent. Согласно данным местной полиции, в результате инцидента погибли два человека. Отмечается, что взрыв произошел в районе столичного зоопарка. Напомним, ранее шесть взрывов прогремели в трех гостиницах и трех церквях в Коломбо, а также в двух церквях в столичном пригороде Негомбо.
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