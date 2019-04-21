Теракты на Шри-Ланке: МИД проверяет, есть ли украинцы среди пострадавших (73)

ICTV Факти 2019.04.21 11:36

На острове Шри-Ланка прогремели взрывы в трех церквях и гостиницах. СМИ сообщают о возможных жертвах среди иностранных туристов. Жертвами взрывов на Шри-Ланке во время пасхального богослужения могли быть туристы-иностранцы. Об этом пишут местные СМИ. Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что информация о наличии украинцев среди пострадавших в результате взрыва проверяется. Он также выразил соболезнование семьям погибших.