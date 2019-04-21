Теракты на Шри-Ланке: МИД проверяет, есть ли украинцы среди пострадавших (73)

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- Серия взрывов в Шри-Ланке: число жертв увеличилось : Hronika.info 12:40
- Взрывы в церквях и отелях на Шри-Ланки: погибли 160 человек : Подробности.ua 12:40
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- МИД: украинцев среди погибших в Шри-Ланке украинцев нет : Комсомольская Правда в Украине 12:16
- МИД Украины проверяет, есть украинцы среди жертв серии взрывов на Шри-Ланке : Українські Новини 12:15
- Украинцев среди пострадавших от взрывов на Шри-Ланке нет, но это не точно : Вести.ua 12:15
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- Взрывы на Шри-Ланке: количество жертв превысило 180 человек : Сегодня.ua 12:12
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- На Шри-Ланке в храмах и отелях произошли взрывы: десятки погибших и пострадавших : Весь Харьков 12:09
- Взрывы в Шри-Ланке: МИД выясняет, были ли украинцы среди пострадавших : NewsMir.info 12:07
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- На Шри-Ланке в храмах и отелях произошли взрывы: десятки погибших и пострадавших : АТН 12:01
- Взрывы на Шри-Ланке: число погибших возросло до 138 : Крым.Реалии RFE/RL 11:52
- Кровавая Пасха на Шри-Ланке. Число жертв терактов выросло до 160 человек : Корабелов.инфо 11:52
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- Среди погибших на острове Шри-Ланка украинцев предварительно нет - МИД : ПрессОрг24 11:47
- Число жертв взрывов в Шри-Ланке превысило 180 : РБК-Україна 11:41
- Взрывы в Шри-Ланке: МИД выясняет, были ли украинцы среди пострадавших : РБК-Україна 11:41
- Обзор прессы: Взрывы на Шри-Ланке 21 апреля. Число погибших составило уже 160 человек : Голос Правди 11:37
- Теракты на Шри-Ланке: МИД проверяет, есть ли украинцы среди пострадавших : ICTV Факти 11:36
- МИД проверяет наличие украинцев среди жертв на Шри-Ланке : Українські національні новини 11:18
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- Взрывы на Шри-Ланке: количество погибших возросло до 138 человек : ATR.ua 11:12
- Теракт на Шри-Ланке: число жертв возросло до 160, среди них иностранцы : Актуальная Правда 11:11
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