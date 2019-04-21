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В Волынской области несколько избирательных участков получили меньше бюллетеней, чем нужно, а в Хмельницкой трем участкам не хватает урн для голосования (36)

Еспресо TV 2019.04.21 12:04
фото: rudenko.kiev.ua 21 апреля, 2019, 09:47 Несколько избирательных участков в Волынской области в день голосования во втором туре выборов президента Украины получили на 1-13 бюллетеней меньше, чем избирателей, внесенных в списки Об этом сообщает пресс-служба гражданской сети "Опора". Такие случаи зафиксированы в четырех округах.
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