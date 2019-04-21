В Никополе на избирательном участке мужчина заявил, что в рюкзаке бомба (48)

- Пьяный избиратель заявил, что на участке бомба : Journalist.today 12:45
- В Никополе на избирательном участке мужчина заявил, что в рюкзаке бомба : Информатор 12:43
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- В Никополе мужчина напугал людей на избирательном участке рюкзаком с "бомбой" : Винница Реал 12:26
- На Днепропетровщине нетрезвый мужчина сообщил о заминировании участка, -ОПОРА : Днепр Вечерний 12:26
- В Никополе пьяный мужчина сообщил о минировании избирательного участка - видео : Realist.online 12:26
- В Никополе пьяный мужчина "заминировал" избирательный участок : Новости Днепропетровска 12:25
- В Днепропетровской области пьяный мужчина бросил рюкзак в избирательном участке и заявил, что там бомба : Новости Днепропетровска 12:25
- Пьяный никопольчанин "заминировал" избирательный участок (ВИДЕО) : Новости Днепра 12:25
- В Никополе пьяный избиратель пошутил о "минировании" участка : ATR.ua 12:12
- Под Днепром мужчина на избирательном участке заявил, что у него в рюкзаке бомба : Антикор.com.ua 12:10
- В Никополе пьяный мужчина пошутил на избирательном участке, заявив о бомбе в своем рюкзаке. Видео : NewsOne 12:09
- В Днепропетровской области пьяный мужчина сообщил о минировании участка : НикВести 12:09
- В Тернопольской области на одном из участков умер избиратель : НикВести 12:09
- Под Днепром мужчина на избирательном участке заявил, что у него в рюкзаке бомба : УСБН Запорiжжя 12:04
- В Днепропетровской облсти пьяный мужчина "заминировал" избирательный участок : ВестиUA 11:56
- В Никополе на избирательном участке мужчина заявил, что у него в рюкзаке бомба : Кривбасс On-Line 11:52
- В Запорожской области избиратель зашел в кабинку с бюллетенем, а выше без него. ВИДЕО : Время новостей 11:44
- В Днепропетровской области мужчина "заминировал" избирательный участок. Видео : Hronika.info 11:40
- Под Днепром мужчина на избирательном участке заявил, что у него в рюкзаке бомба : Новости без границ 11:37
- На Днепропетровщине пьяный мужчина "минировал" участок для голосования : ДонПресс 11:26
- В Никополе пьяный избиратель "пошутил" о бомбе : PRportal 11:24
- Мужчина на избирательном участке заявил, что у него бомба : Бизнес.медиа 11:18
- На Днепропетровщине пьяный мужчина "заминировал" избирательный участок (видео) : Медиа-группа "Объектив" 11:11
- Выборы-2019: мужчина устроил переполох на избирательном участке (видео) : Подробности.ua 11:10
- В Никополе пьяный мужчина "заминировал" избирательный участок : NewsMir.info 11:07
- "Бомба!" В Никополе пьяный мужик устроил переполох на избирательном участке. ВИДЕО : From-UA.com 11:04
- В Никополе пьяный мужчина "заминировал" избирательный участок : 34 телеканал Днипро 11:03
- Под Днепром нетрезвый избиратель "в шутку" сообщил о минировании (Видео) : Телеграф.com.ua 10:43
- В Никополе пьяный мужчина "заминировал" избирательный участок : РБК-Україна 10:41
- "Бомба!" На Днепропетровщине заявили о минировании избирательного участка : Обозреватель 10:39
- В Днепропетровской области пьяный мужчина сообщил о минировании избирательного участка : Інформатор.news 10:36
- В Днепропетровской области пьяный мужчина сообщил о минировании избирательного участка (ФОТО, ВИДЕО) : ГолосUA 10:35
- В Днепропетровской области пьяный мужчина сообщил о минировании участка : Українські національні новини 10:33
- В Днепропетровской обл. пьяный мужчина пошутил о минировании участка : DsNews 10:33
- В Днепропетровской области пьяный мужчина сообщил о минировании участка : ПрессОрг24 10:32
- Под Днепром мужчина на избирательном участке заявил, что у него в рюкзаке бомба. Видео : Страна.ua 10:32
- В Днепропетровской области пьяный мужчина пришел на выборы со "взрывчаткой" : Opentv.media 10:20
- Под Днепром нетрезвый избиратель "в шутку" сообщил о минировании избирательного участка (видео) : УНИАН 10:17
- Неудачная шутка: В Днепропетровской обл. пьяный мужчина "заминировал" избирательный участок : NewsMir.info 10:13
- На Днепропетровской области пьяный мужчина сообщил о минировании участка : Сегодня.ua 10:12
- В Никополе нетрезвый мужчина сообщил о минировании участка. Видео : РепортерUA 10:11
- Неудачная шутка: В Днепропетровской обл. пьяный мужчина "заминировал" избирательный участок : NewsMir.info 10:07
- В Никополе пьяный избиратель "пошутил" о бомбе : LB.ua 10:07
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