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Фокус: Украина

В Никополе на избирательном участке мужчина заявил, что в рюкзаке бомба (48)

Информатор 2019.04.21 12:43
Создано 21.04.2019 21 апреля, около 8:30, в Никополе на одном из избирательных участков мужчина неудачно пошутил. Он бросил рюкзак и сказал, что в нем бомба. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на общественную организацию "Опора". Избиратель смог проголосовать. На избирательный участок No 120791 зашел мужчина, предположительно, в нетрезвом состоянии.
УЧАСТОК, КАБИНКА, РЮКЗАК, НИКОПОЛЬ, ШУТКА, ОПОРА, Днепропетровск, Украина

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