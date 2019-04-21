В Никополе на избирательном участке мужчина заявил, что в рюкзаке бомба (48)

Информатор 2019.04.21 12:43

Создано 21.04.2019 21 апреля, около 8:30, в Никополе на одном из избирательных участков мужчина неудачно пошутил. Он бросил рюкзак и сказал, что в нем бомба. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на общественную организацию "Опора". Избиратель смог проголосовать. На избирательный участок No 120791 зашел мужчина, предположительно, в нетрезвом состоянии.