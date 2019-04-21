На одесском побережье горел ресторан (29)

Таймер Одесса 2019.04.21 09:44

21 апреля в 7:48 на спецлинию 101 поступило сообщение о пожаре в ресторане Terrace. Sea view, который находится на пляже Ланжерон. Прибывшие в 7:55 спасатели установили, что горят крыша и вытяжка ресторана, однако угрозы распространения огня нет. На месте пожара спасли женщину (её личные данные устанавливаются), которую до прибытия медиков реанимировали силами Госслужбы по ЧС. К девяти утра пожар на площади 40 кв.